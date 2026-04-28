В ПриватБанке объяснили, почему невозможно снять деньги с некоторых карт и как действовать

Карта ПриватБанка и отделение банка.

В государственном "ПриватБанке" рассказали, почему невозможно снять деньги с некоторых платежных карт за рубежом. В связи с этим также рекомендовали клиентам воспользоваться несколькими способами для восстановления полноценного доступа ко всем имеющимся банковским сервисам.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Минфин.

Какие проблемы имеют клиенты ПриватБанка за рубежом

Как отмечается в одном из сообщений, с отсутствием возможности доступа к средствам на счету столкнулись пожилые люди, которые находятся за границей. Согласно предоставленной информации, пенсия на счета поступает, однако карты с завершенным сроком действия не работают. Тогда как ПриватБанк объявил, что пролонгировал действие старых карт во время военного положения.

"Мои бабушка и дедушка живут со мной за границей. Пенсия начисляется, но карты не работают и не можем снять с них пенсии. Срок их действия закончился в 2024 и 2025 годах. Им по 80 и 85 лет. Какие варианты оформления новых карт отсюда?", — говорится в обращении.

Почему не работают старые карты ПриватБанка

По информации финучреждения, все без исключения старые платежные карты ПриватБанка в дальнейшем остаются в силе. Граждане могут свободно выполнять в Украине такие операции, даже если указанный срок действия подошел к концу:

рассчитываться ими в магазинах через POS-терминалы;

снимать наличные средства в банкоматах;

осуществлять операции в приложении "Приват24";

пополнять счета (любым удобным способом).

Однако, несмотря на продленный срок использования в период военного положения, невозможны некоторые виды финансовых операций за рубежом, такие как снятие наличных или осуществление оплаты на зарубежных сервисах, обмен валют.

В таком случае в банке советуют перевыпустить карты. Для этого можно воспользоваться такими способами:

Оформить мгновенную Digital карту в "Приват24", что позволит рассчитываться в торговых сетях через смартфон, снимать наличные в банкоматах ПриватБанка. Перевыпустить пластиковую карту в любом отделении банка. Заказать доставку перевыпущенной карты за границу.

При невозможности личного прибытия в отделение — можно оформить нотариальную доверенность. После этого доверенному лицу нужно обратиться с документами в офис банка, где можно будет перевыпустить карту при отсутствии владельца.



