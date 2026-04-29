Главная Финансы Пенсионные счета ПриватБанка: актуальные тарифы и лимиты в мае

Дата публикации 29 апреля 2026 07:01
Пенсии в ПриватБанке: какие предусмотрены тарифы и лимиты на операции в мае
Карта и отделение банка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года в госфинучреждении "ПриватБанка" доступна возможность оформления пенсионных выплат на карточные счета. Известно, какие банк предлагает тарифы и лимиты в рамках обслуживания такой группы населения.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на материалы финучреждения.

Как оформить пенсию на карту в ПриватБанке

Как отмечают в банковском учреждении, в 2026 году для граждан открыта возможность оформления пенсии или перевода выплат из других банков.

Открыть пенсионную карту можно в любом отделении при минимальных усилиях. Заявителю даже не придется обращаться в сервисный центр Пенсионного фонда, ведь работники банка самостоятельно передадут заявление и документы для оформления пенсии. Соответствующая процедура займет около 20 минут.

С собой во время визита в отделение банка стоит взять несколько документов и мобильный телефон. А именно:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • смартфон (для настройки финансового номера и приложения "Приват24").

Клиенту на выбор предложат пенсионные карты двух платежных систем: Visa или Mastercard. Они будут действовать четыре года.

Тарифы и лимиты для пенсионных карт ПриватБанка

По данным банка, соответствующая социально уязвимая категория граждан в случае открытия пенсионного счета в ПриватБанке получит различные выгоды для более комфортного и экономного обслуживания.

Процедура оформления карты для поступления пенсионных выплат не предусматривает взимания платы. Возможна комиссия в размере 100 грн в случае получения шести штук в течение года.

Среди преимуществ получения пенсии в ПриватБанке — средства будут поступать регулярно без задержек и очередей: сразу после получения финансов от Пенсионного фонда деньги клиентам начисляют в тот же день.

Также не будет необходимости стоять в очереди или ждать почтальона, а получить средства в отделении или банкомате. В ПриватБанке широкая сеть таких точек, что позволит комфортнее оперировать собственными финансами офлайн.

Кроме того, услуги обходятся значительно выгоднее, предусмотрены бонусы, скидки в зависимости от особенностей карты и полное отсутствие некоторых комиссий. А именно:

  • не предусмотрены тарифы на поступление пенсии;
  • также отсутствует комиссия на снятие наличных во всех банкоматах в Украине;
  • нет комиссии при оплате коммуналки в "Приват24" с карты для выплат до 5 000 грн и до 15 платежей в месяц.

Что касается лимитов, то клиенты могут снимать наличные средства в банкоматах ПриватБанка до 20 000 грн в течение трех часов.

На карточные переводы будут действовать следующие ограничения:

  • для физлиц низкой и средней группы риска — до 100 000 грн/мес;
  • для физлиц высокой группы риска — до 50 000 грн/мес.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке объяснили, почему невозможно снять наличные с некоторых карт за рубежом. Там рекомендовали клиентам воспользоваться несколькими способами получить карту, в частности путем доставки.

Еще Новини.LIVE писали, что до 20 июля в ПриватБанке можно получить кэшбек за денежные переводы по номеру телефона в "Приват24". В частности, минимально можно получить 1 000 грн, а за три перевода — 3 000 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
