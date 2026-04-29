Пенсии в ПриватБанке: какие предусмотрены тарифы и лимиты на операции в мае

В мае 2026 года в госфинучреждении "ПриватБанка" доступна возможность оформления пенсионных выплат на карточные счета. Известно, какие банк предлагает тарифы и лимиты в рамках обслуживания такой группы населения.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на материалы финучреждения.

Как оформить пенсию на карту в ПриватБанке

Как отмечают в банковском учреждении, в 2026 году для граждан открыта возможность оформления пенсии или перевода выплат из других банков.

Открыть пенсионную карту можно в любом отделении при минимальных усилиях. Заявителю даже не придется обращаться в сервисный центр Пенсионного фонда, ведь работники банка самостоятельно передадут заявление и документы для оформления пенсии. Соответствующая процедура займет около 20 минут.

С собой во время визита в отделение банка стоит взять несколько документов и мобильный телефон. А именно:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

смартфон (для настройки финансового номера и приложения "Приват24").

Клиенту на выбор предложат пенсионные карты двух платежных систем: Visa или Mastercard. Они будут действовать четыре года.

Тарифы и лимиты для пенсионных карт ПриватБанка

По данным банка, соответствующая социально уязвимая категория граждан в случае открытия пенсионного счета в ПриватБанке получит различные выгоды для более комфортного и экономного обслуживания.

Процедура оформления карты для поступления пенсионных выплат не предусматривает взимания платы. Возможна комиссия в размере 100 грн в случае получения шести штук в течение года.

Среди преимуществ получения пенсии в ПриватБанке — средства будут поступать регулярно без задержек и очередей: сразу после получения финансов от Пенсионного фонда деньги клиентам начисляют в тот же день.

Также не будет необходимости стоять в очереди или ждать почтальона, а получить средства в отделении или банкомате. В ПриватБанке широкая сеть таких точек, что позволит комфортнее оперировать собственными финансами офлайн.

Кроме того, услуги обходятся значительно выгоднее, предусмотрены бонусы, скидки в зависимости от особенностей карты и полное отсутствие некоторых комиссий. А именно:

не предусмотрены тарифы на поступление пенсии;

также отсутствует комиссия на снятие наличных во всех банкоматах в Украине;

нет комиссии при оплате коммуналки в "Приват24" с карты для выплат до 5 000 грн и до 15 платежей в месяц.

Что касается лимитов, то клиенты могут снимать наличные средства в банкоматах ПриватБанка до 20 000 грн в течение трех часов.

На карточные переводы будут действовать следующие ограничения:

для физлиц низкой и средней группы риска — до 100 000 грн/мес;

для физлиц высокой группы риска — до 50 000 грн/мес.

