Финансовый мониторинг в ПриватБанке: почему договор могут прекратить и как забрать деньги

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка.

В Украине продолжает действовать финансовый мониторинг. Банки, среди которых и ПриватБанк, внимательно следят за финансовыми операциями своих клиентов и могут инициировать проверку, если какой-то перевод покажется подозрительным. Нередко случается так, что после таких проверок банк разрывает с клиентом договор о сотрудничестве.



Почему ПриватБанк может отказаться от сотрудничества с клиентом

Согласно части 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", у банка есть сразу несколько оснований для того, чтобы заблокировать все счета клиента и уведомить его о расторжении сотрудничества. Частым же основанием для таких жестких мер являются подозрительные платежи.

Если у ПриватБанка возникли подозрения в отношении кого-то из клиентов, тогда финучреждение предоставит доказательства того, что с платежами что-то неладное. Затем банк обратится за объяснениями, а когда получит необходимые документы — решает вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

Возвращает ли ПриватБанк деньги

По информации на сайте ПриватБанка клиент, с которым прекратили сотрудничество, имеет 30 дней на то, чтобы прийти в любое отделение банка. Это нужно для того, чтобы предоставить счет другого банка, на который будут переведены деньги. Дополнительно надо предоставить заявление о переводе остатка средств, которое банк направляет на адрес для корреспонденции. Если его нет:

на адрес регистрации для ФЛП и физических лиц;

на юридический адрес — для юрлиц.

Образец заявления могут предоставить и непосредственно в отделении банка. Кроме самого заявления, понадобятся:

реквизиты счета открытого в другом банке на имя клиента;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

Если пройдет 30 дней, а клиент так и не заинтересуется состоянием дел на своем счете, тогда ПриватБанк обновит порядок учета средств по счету: остаток перейдет на отдельный аналитический балансовый счет по учету задолженности по недействующим счетам. По первому требованию банк вернет эти деньги клиенту.

Как рассказывали Новини.LIVE, ПриватБанк запустил для военных инклюзивный сервис. Теперь защитники смогут получать услуги находясь на лечении. В финучреждении отметили, что запуск соответствующей инициативы стал частью более широкой роли в поддержке ветеранов.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 июня в ПриватБанке заработают обычные тарифы за международные переводы в Приват24. Сейчас для клиентов действует льготная стоимость на соответствующие финансовые операции. Например, с иностранной карты на карту ПриватБанка вместо 1,5% нужно платить 1%.