Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

До 15 января 2026 года клиенты государственного "Ощадбанка" могут ежемесячно получать денежные сертификаты номиналом 1 000 грн на покупки, а также другие ценные подарки. Принять участие в новой программе можно при оплате картами международной платежной системы Mastercard, соблюдая определенные условия.

Об этом сообщили в пресс-службе госбанка, передают Новини.LIVE.

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Кому из клиентов Ощадбанк может предоставить 1 000 грн

Как сообщили в пресс-службе, Ощадбанк совместно с Mastercard запустили акционную программу "Мой заряд от трат".

В ее рамках владельцы карт Mastercard от Ощадбанка смогут выиграть:

Денежные сертификаты giftmall на покупки;

Зарядные станции для дома;

Главный подарок — смартфон.

Как пояснили в банке, принять участие в розыгрыше можно, ежедневно совершая привычные покупки и платежи картой Mastercard. Соответствующие расходы гарантируют шансы получить ценные подарки.

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Как принять участие в программе от Ощадбанка

Согласно условиям акционной программы, клиентам для участия в ней не требуется отдельная регистрация.

Достаточно иметь действующую карту Mastercard от Ощадбанка и осуществлять ею расчеты: 15 и более платежей на сумму от 300 грн в месяц дадут право на участие в розыгрыше подарков.

Чем больше будет транзакций, тем больше будет шансов на выигрыш. А именно:

от 15 платежей — один шанс;

от 20 платежей — два шанса;

от 25 платежей — три шанса.

Когда состоится розыгрыш призов в Ощадбанке

Как уточнили в государственном банке, совместная с Mastercard программа продлится с 16 ноября 2026 года по 15 января 2027 года. В течение этого времени будет проводиться ежемесячный розыгрыш подарков, а в конце программы среди клиентов разыграют главный приз.

Согласно планам, предусмотрена следующая периодичность определения победителей:

Ежемесячно — по 100 сертификатов giftmall номиналом 1 000 грн и пять зарядных станций для дома;

В конце программы — главный приз в виде современного смартфона.

"Всего за два месяца в рамках промоакции будет разыграно 200 сертификатов и 10 зарядных станций, а также один смартфон", — сообщили в пресс-службе.

В частности, открыть карту в Ощадбанке можно онлайн через приложение "Мобильный Ощад" или лично в банковском отделении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке объяснили, почему возможны задержки со снятием арестов со счетов. Там подчеркнули, что это может произойти исключительно из-за большого количества постановлений. Они обрабатываются постепенно, в порядке очереди. Как правило, это происходит в течение одного дня.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие тарифы действуют в ноябре для владельцев пенсионных карт Ощадбанка. В финучреждении не планировали никаких изменений, поэтому пенсионерам и в дальнейшем будут доступны льготные условия обслуживания. Кроме того, отдельные базовые банковские услуги будут бесплатными.