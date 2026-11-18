1 000 грн от Ощадбанка: кто и как сможет получить до 15 января
До 15 января 2026 года клиенты государственного "Ощадбанка" могут ежемесячно получать денежные сертификаты номиналом 1 000 грн на покупки, а также другие ценные подарки. Принять участие в новой программе можно при оплате картами международной платежной системы Mastercard, соблюдая определенные условия.
Об этом сообщили в пресс-службе госбанка, передают Новини.LIVE.
Кому из клиентов Ощадбанк может предоставить 1 000 грн
Как сообщили в пресс-службе, Ощадбанк совместно с Mastercard запустили акционную программу "Мой заряд от трат".
В ее рамках владельцы карт Mastercard от Ощадбанка смогут выиграть:
- Денежные сертификаты giftmall на покупки;
- Зарядные станции для дома;
- Главный подарок — смартфон.
Как пояснили в банке, принять участие в розыгрыше можно, ежедневно совершая привычные покупки и платежи картой Mastercard. Соответствующие расходы гарантируют шансы получить ценные подарки.
Как принять участие в программе от Ощадбанка
Согласно условиям акционной программы, клиентам для участия в ней не требуется отдельная регистрация.
Достаточно иметь действующую карту Mastercard от Ощадбанка и осуществлять ею расчеты: 15 и более платежей на сумму от 300 грн в месяц дадут право на участие в розыгрыше подарков.
Чем больше будет транзакций, тем больше будет шансов на выигрыш. А именно:
- от 15 платежей — один шанс;
- от 20 платежей — два шанса;
- от 25 платежей — три шанса.
Когда состоится розыгрыш призов в Ощадбанке
Как уточнили в государственном банке, совместная с Mastercard программа продлится с 16 ноября 2026 года по 15 января 2027 года. В течение этого времени будет проводиться ежемесячный розыгрыш подарков, а в конце программы среди клиентов разыграют главный приз.
Согласно планам, предусмотрена следующая периодичность определения победителей:
- Ежемесячно — по 100 сертификатов giftmall номиналом 1 000 грн и пять зарядных станций для дома;
- В конце программы — главный приз в виде современного смартфона.
"Всего за два месяца в рамках промоакции будет разыграно 200 сертификатов и 10 зарядных станций, а также один смартфон", — сообщили в пресс-службе.
В частности, открыть карту в Ощадбанке можно онлайн через приложение "Мобильный Ощад" или лично в банковском отделении.
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