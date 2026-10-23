Человек держит банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты государственного "Ощадбанка", находящиеся с детьми за границей, столкнулись с проблемой потери доступа к социальным выплатам. Это произошло из-за получения нового биометрического внутреннего паспорта, в то время как система сохранила старый формат.

Об этом говорится в разделе "Отзывы" на портале "Минфин", передают Новини.LIVE.

Реклама

Подробнее о проблемах с детскими выплатами в Ощадбанке

Как следует из сообщения, клиентка, находясь за границей, сменила личные документы и после этого лишилась доступа к счету, на который поступают выплаты на ребенка.

Она отметила, что речь идет о технической проблеме, возникшей после получения нового ID-паспорта, тогда как в автоматизированной банковской системе банк по-прежнему видит только старую паспортную книжку.

Попытки обновить данные через мобильное приложение в удаленном режиме оказались тщетными из-за несоответствия типов документов.

Читайте также:

"Нахожусь за границей, получаю детские пособия. В системе зафиксирован старый паспорт-книжка без кода, сейчас у меня есть ID-карта с кодом. Удаленно через приложение данные не обновляются из-за технического конфликта форматов. Прошу технический бэк-офис банка связаться со мной для проведения видеоидентификации и обновления профиля вручную", — говорится в обращении.

Почему у некоторых клиентов возникли трудности с "Ощад24/7"

Ранее представитель Ощадбанка предупреждал о подобной проблеме, которую невозможно решить удаленно.

Клиенты должны лично явиться в банковское отделение в случае изменений с паспортными документами. В таких условиях банк требует предоставить информацию для обновления.

В Ощадбанке такая услуга пока недоступна в онлайн-режиме.

Представитель банка посоветовал воспользоваться возможностью предварительной записи на прием, чтобы избежать очередей.

Кто и как может подать информацию онлайн

Банковская система предоставляет возможность вносить изменения для обновления информации в дистанционном режиме для всех клиентов, за исключением тех случаев, когда речь идет о замене паспорта.

Для этого необходимо:

Открыть официальное приложение "Мобильный Ощад"; Зайти в уведомление от банка о необходимости обновления данных (приходит за 30 дней до окончательного срока); Перейти в раздел "Еще"; Заполнить анкету/подтвердить необходимые данные.

В частности, банк требует обновить информацию об адресе проживания, социальном статусе, ожидаемом месячном объеме финансовых операций в соответствии с требованиями Национального банка Украины (НБУ).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Моя кредитка" гарантирует клиентам ряд преимуществ. Речь идет об отсутствии комиссии за финансовые операции по снятию кредитных средств, а также о нулевой комиссии за обслуживание платежей, отсутствии комиссии за Р2-переводы кредитных средств. Кроме того, предусмотрена минимальная ежемесячная плата в размере 5%.

Еще Новини.LIVE писали о том, что будет с приложением Ощадбанка в случае закрытия счета. Этим вопросом обеспокоены сами клиенты. В то же время в банке сообщили, что при таких условиях перестанут быть доступны все операции, даже если там была открыта цифровая карта без пластикового носителя.