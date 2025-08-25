Пенсии в Украине — кому предоставляют госдоплату в более 5 тыс. грн

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане пожилого возраста имеют право на дополнительные выплаты к пенсионному обеспечению, предусмотренные различными законами. В частности, последние несколько лет государство гарантирует отдельной категории граждан ежемесячную надбавку в 5 тыс. грн, подлежащую ежегодной индексации.

О том, кто имеет право на соответствующую доплату, рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кому государство гарантирует доплату к пенсии в 5 тыс. грн

Как отмечают в ПФУ, дополнительная государственная поддержка предоставляется гражданам в соответствии с законом № 3113-ІХ, который изменил законы "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Согласно ему, надбавка предусмотрена для граждан, признанных борцами за независимость Украины в ХХ веке, которые во время функционирования коммунистического тоталитарного режима были подвергнуты репрессиям в виде заключения или безосновательного отправления в психиатрические учреждения, и со временем были реабилитированы.

Относительно размера надбавки к основной пенсионной выплате, то в 2023 году в принятом парламентом законе, сумма соответствующей ежемесячной надбавки была установлена на уровне 4,2 тыс. грн. Однако на надбавку распространяется ежегодная индексация, начиная с 2024-го. С тех пор размер надбавки к пенсии гражданам вырос до 5,05 тыс. грн.

Как пенсионерам оформить надбавку

Как отмечают в фонде, назначают надбавку по закону об особых заслугах борцов за независимость на основе справки с подтверждением вышеуказанного статуса.

Согласно нормам, ее устанавливают с даты обращения или с момента приобретения права на нее, однако не позднее чем через 12 месяцев.

Соответствующее заявление с просьбой установления надбавки нужно подавать в теруправление Пенсионного фонда по месту получения пенсионной выплаты. К заявлению необходимо приложить документы с подтверждением особых заслуг.

Однако, если у гражданина есть право одновременно на доплату по ряду оснований, прописанных в ст. 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", то установят ту доплату, которая окажется большей.

