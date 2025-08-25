Видео
Финансы Доплата к пенсии — кому государство гарантирует более 5 тыс. грн

Доплата к пенсии — кому государство гарантирует более 5 тыс. грн


Дата публикации 25 августа 2025 06:10
Пенсии в Украине — кому предоставляют госдоплату в более 5 тыс. грн
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане пожилого возраста имеют право на дополнительные выплаты к пенсионному обеспечению, предусмотренные различными законами. В частности, последние несколько лет государство гарантирует отдельной категории граждан ежемесячную надбавку в 5 тыс. грн, подлежащую ежегодной индексации.

О том, кто имеет право на соответствующую доплату, рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кому государство гарантирует доплату к пенсии в 5 тыс. грн

Как отмечают в ПФУ, дополнительная государственная поддержка предоставляется гражданам в соответствии с законом № 3113-ІХ, который изменил законы "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Согласно ему, надбавка предусмотрена для граждан, признанных борцами за независимость Украины в ХХ веке, которые во время функционирования коммунистического тоталитарного режима были подвергнуты репрессиям в виде заключения или безосновательного отправления в психиатрические учреждения, и со временем были реабилитированы.

Относительно размера надбавки к основной пенсионной выплате, то в 2023 году в принятом парламентом законе, сумма соответствующей ежемесячной надбавки была установлена на уровне 4,2 тыс. грн. Однако на надбавку распространяется ежегодная индексация, начиная с 2024-го. С тех пор размер надбавки к пенсии гражданам вырос до 5,05 тыс. грн.

Как пенсионерам оформить надбавку

Как отмечают в фонде, назначают надбавку по закону об особых заслугах борцов за независимость на основе справки с подтверждением вышеуказанного статуса.

Согласно нормам, ее устанавливают с даты обращения или с момента приобретения права на нее, однако не позднее чем через 12 месяцев.

Соответствующее заявление с просьбой установления надбавки нужно подавать в теруправление Пенсионного фонда по месту получения пенсионной выплаты. К заявлению необходимо приложить документы с подтверждением особых заслуг.

Однако, если у гражданина есть право одновременно на доплату по ряду оснований, прописанных в ст. 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", то установят ту доплату, которая окажется большей.

Ранее мы писали, кому из граждан гарантируют выплату шести пенсий сразу. Украинское пенсионное законодательство предоставляет такое право только при соблюдении определенных условий.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют изменить расчет пенсии. В комитете ВРУ по вопросам налоговой политики рассказали, в чем будут заключаться изменения в подходе в начислении выплат.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
