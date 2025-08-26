Видео
Средняя зарплата в Украине — где предлагают больше и меньше всего

Средняя зарплата в Украине — где предлагают больше и меньше всего

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:30
Средние зарплаты в Украине — в каких городах готовы платить больше и меньше всего
Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Средняя зарплата в Украине достигла отметки в 25 000 грн, что на 19% больше, чем в августе 2024 года. Этот показатель сегодня отражает не только рост доходов в столице, но и улучшение уровня оплаты в областных центрах. Однако разница между регионами все еще заметна.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Украине платят больше, а где меньше всего.

Средняя зарплата в Киеве

По данным портала Work.ua, Киев традиционно удерживает первое место по уровню оплаты труда. Средняя зарплата в столице составляет 30 000 грн. Это объясняется концентрацией бизнеса, международных компаний и высоким спросом на квалифицированных работников в сфере ИТ, финансов и маркетинга.

В то же время Киев остается местом с наибольшей конкуренцией среди соискателей работы, что влияет на сложность поиска вакансий с высоким доходом.

Средняя зарплата во Львове

Львов вышел на второе место по уровню зарплат среди крупных городов. Здесь средний доход составляет 27 000 грн. Город активно развивает ІТ-отрасль, сферу услуг и креативные индустрии, что стимулирует рост зарплат.

Для специалистов в технических направлениях, в частности программистов, зарплаты могут быть даже вдвое выше средних.

Средняя зарплата в Одессе и Черновцах

В Одессе средняя зарплата составляет 24 800 грн, а в Черновцах — 24 500 грн. Эти города демонстрируют устойчивый рост доходов, поскольку активно развивают логистику, торговлю и сферу обслуживания.

Благодаря портам и трансграничному расположению бизнес нуждается в кадрах с языковыми навыками, что также повышает уровень оплаты труда.

Средняя зарплата в Днепре и Ужгороде

В Днепре средний уровень доходов достиг 25 000 грн, а в Ужгороде — такая же сумма. Днепр известен как промышленный и финансовый центр, тогда как Ужгород имеет сильные позиции благодаря приграничному бизнесу и туристическому сектору.

Эти города демонстрируют, что зарплаты не всегда зависят только от размеров населения, а больше от экономических особенностей региона.

Средняя зарплата в Харькове и Виннице

В Харькове и Виннице средняя зарплата составляет по 22 500 грн. Оба города имеют схожие показатели, хотя Харьков является крупным образовательным и промышленным центром, а Винница — городом с развитой медицинской сферой и пищевой промышленностью.

Для специалистов по инженерии или медицине эти регионы могут стать интересными для работы.

Средняя зарплата в Украине — где предлагают больше и меньше всего - фото 1
Средняя зарплата в Украине. Графика: Work.ua

Где зарплаты самые низкие

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Кривом Роге — 18 800 грн и в Сумах — 19 000 грн. Также в Запорожье, Житомире, Чернигове и Кропивницком средний уровень зарплат держится на уровне 20 000 грн.

Причиной этого являются военные риски, меньшее количество иностранных инвестиций и сокращение промышленного производства.

Сколько платят дистанционно

Самый высокий уровень зарплат сегодня демонстрирует дистанционная работа - в среднем 32 500 грн. Это объясняется тем, что многие компании предлагают удаленные вакансии, ориентированные на международные рынки. В первую очередь это ИТ-сектор, маркетинг, дизайн и сфера продаж.

Формат удаленной работы остается наиболее выгодным для специалистов, владеющих английским языком и современными цифровыми инструментами.

Как сообщалось, чтобы жить комфортно, нужно зарабатывать не менее 30 000 грн в месяц.

Также мы рассказывали, что в 2025 году работодатели обязаны индексировать зарплаты по новым правилам, где расчет осовременивания доходов начинается с января. Государственная служба по вопросам труда сообщила о возможных наказаниях для тех, кто не будет придерживаться этих норм.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
