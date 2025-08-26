Видео
Главная Финансы ПФУ увеличил выплату пенсий за август — что нужно знать украинцам

ПФУ увеличил выплату пенсий за август — что нужно знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 13:00
Пенсии в Украине — на сколько увеличилась сумма выплаты денежного обеспечения
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пенсионный фонд направил на выплату денежного обеспечения украинцев 68,8 млрд гривен за август 2025 года. Это на 1 млрд гривен больше, чем в июле. За три предыдущих месяца сумма пенсий в Украине вообще не менялась.

Об этом рассказала пресс-служба ПФУ в Facebook.

Читайте также:

Финансирование пенсий за август 2025

В Украине завершили финансирование пенсий за последний месяц лета. Если в августе сумма составляла 68,8 млрд гривен, то в июле — 67,8 млрд. Столько же выплатили по результатам июня и мая. Еще меньше денежного обеспечения пенсионеров выделили в апреле и марте — 67,4 млрд гривен, но тогда произошла индексация.

По состоянию на 25 августа удалось профинансировать:

  • жилищные субсидии и льготы — 1188,8 млн гривен;
  • страховые выплаты — 2579,9 млн гривен, в том числе больничные — 1349,9 млн гривен;
  • отдельные виды государственных пособий — 7177,8 млн гривен.

Также в последний месяц лета 2025 года на выплату разовой помощи ко Дню Независимости Украины почти для миллиона человек направили 1,1 млрд гривен.

Почему пенсии в Украине не справедливы

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE, что не так с формулой расчета выплат. По его словам, сейчас принимают во внимание среднюю зарплату за три года, предшествующих обращению за пенсией. Поэтому люди, которые выходят на заслуженный отдых в разные годы, получают несоизмеримые суммы.

"У человека, который вышел на пенсию в 2000 году — пенсия существенно меньше человека, который вышел на пенсию в 2010 году. И все только потому, что базой для расчета являются абсолютно несопоставимые цифры", — пояснил Гетманцев.

Он добавил, что Министерство социальной политики уже работает над новым механизмом, который должен устранить дисбаланс. Это станет шагом к реформированию пенсионной системы, что позволит обеспечить граждан справедливыми и достойными выплатами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно минимум 32 года стажа. Если его нет, в 65 лет разрешается оформить соцпенсию, размер которой зависит от доходов домохозяйства, но не превышает 3 028 грн.

Также мы писали, что украинцы в Польше могут потерять выплаты от государства. Президент Кароль Навроцкий отказался подписывать закон о социальной поддержке беженцев, которые остались без работы. Их могут лишить бесплатного медицинского обслуживания.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
