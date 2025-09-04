Зарплаты для бронирования на предприятиях менее 20 тыс. грн — какие есть угрозы

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в Украине среди ключевых условий бронирования военнообязанных работников есть определенный размер заработной платы в не менее 20 тыс. грн в месяц. Известно, какие доходы могут быть у других работников на предприятиях, входящих в число критических.

Вопрос бронирования работников прописан в постановлении правительства №233 от 28 февраля 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Зарплаты работников на критически важных предприятиях

Согласно действующим нормам законодательства (п. 8 Порядка бронирования), у военнообязанных работников критически важных предприятий и учреждений, которые входят в список на бронирование, размер ежемесячной заработной платы в течение всего срока отсрочки от призыва в армию по мобилизации и на военное время, должен быть не ниже уровня минимальной зарплаты по стране, установленной на 2025 год, и умноженной на коэффициент 2,5.

В этом году минимальная зарплата составляет 8 тыс. грн, в связи с этим размер дохода забронированного работника должен быть равен не менее 20 тыс. грн (расчет: 8 тыс. грн × 2,5).

В то же время, если забронированный работник является внутренним совместителем, то относительно возможности суммирования зарплаты по обоим местам работы у работодателя — прямого ответа от Министерства экономики нет. В частности, в порядке бронирования отмечается, что 20 тыс. грн необходимо начислять одному военнообязанному гражданину, который подлежит под бронирование. То есть, в таком случае он не может быть дважды военнообязанным, если считается совместителем на одном предприятии.

В то же время, у незабронированных работников заработная плата может быть меньше показателя в 20 тыс. грн. Однако в таком случае есть угроза для предприятия потерять статус критически важного, поскольку главным требованием является уровень среднемесячной зарплаты забронированных сотрудников или общей средней зарплаты всех работников. Он не может быть меньше вышеуказанной суммы. При таких обстоятельствах у предприятия могут отобрать соответствующий статус, что в итоге будет грозить отменой бронирования всех работников.

Право на статус предприятия как критически важного

В соответствии с общими нормами, статус критически важного предприятия может предоставляться бизнесу при условии соблюдения трех основных критериев, определенных правительственным постановлением. Среди них два основных:

средняя зарплата работников равна не менее чем 20 тыс. грн;

отсутствие долгов по уплате налогов и Единого соцвзноса (ЕСВ).

Для третьего критерия предусмотрен выбор:

необходимость уплаты налогов и сборов в более 1,5 млн евро ежегодно;

наличие валютных поступлений в более 32 млн евро ежегодно, за исключением кредитных средств;

имеет стратегическое значение для государства (согласно списку стратегических объектов);

есть важное значение для определенной отрасли экономики/потребностей территориальной громады.

Ранее мы писали, что в НАГС напомнили об изменении правил формирования фонда оплаты труда для госслужащих в 2025 году. Речь идет о решении правительства, предусматривающем утверждение единого подхода в расчете.

Также мы сообщали, что в Украине госслужащие в судах и помощники судей начнут получать увеличенную заработную плату. Решение по оплате труда будет действовать в период военного положения.