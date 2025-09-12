Зарплаты в Украине — предусмотрена ли индексация в октябре 2025 года

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственная служба статистики обнародовала индекс инфляции за август 2025 года, от которого зависит вопрос, изменятся ли доходы украинцев в октябре. Для возможности осовременивания заработной платы показатель должен превысить порог индексации в 103%.

Право на индексацию зарплат закреплено в законе № 4059-IX "О Госбюджете-2025".

Согласно данным Госслужбы статистики, в стране второй месяц подряд фиксируют дефляцию. Индекс инфляции в августе текущего года составил 0,2%.

В начале 2025 года индексация была обнулена, а базовым месяцем рекомендовали считать январь, а не декабрь, как было раньше. Согласно правилам, индекс потребительских цен нужно считать нарастающим итогом с февраля текущего года. Осовременивание зарплаты возможно исключительно при условии превышения порога индексации в 103%.

Впервые такая возможность представилась в июле: на основе двух базовых месяцев сумма индексации составила 133 грн (для тех, кто базовым для расчета считал январь) и 105 грн (для тех, у кого базовым был февраль).

В августе и сентябре ситуация с индексацией не изменилась. Учитывая новый обнародованный индекс инфляции за август, в октябре данные также не потерпят изменений — базовые месяцы, коэффициенты и суммы осовременивания доходов останутся аналогичными.

То есть, в октябре индексация зарплаты работников, для которых базовым для расчета был январь, будет в размере 133 грн, у кого был февраль — в сумме 105 грн. Если работодатели начали повышать оклады с марта и позже, то индексации не будет.

Однако вышеуказанные суммы индексации целесообразны только для работников на полной занятости и проработавших полный месяц. В то же время, если месяц был отработан не полностью, то сумма индексации будет начисляться пропорционально отработанным рабочим дням.

Ответственность работодателей за нарушения по индексации

По информации Гоструда, осуществление индексации зарплаты является минимальной госгарантией. В случае игнорирования соответствующего требования или допущения ошибок — предусмотрены штрафы. При этом взыскание будет за каждого работника, в отношении которого допустили нарушение. Такие действия квалифицируют как несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда.

В ст. 265 Кодекса законов о труде указано, что за соответствующее нарушение предусматривается взыскание штрафа в двукратном размере от уровня минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

В 2025 году показатель составляет 8 тыс. грн, поэтому размер штрафа за одного работника будет равен 16 тыс. грн.

"То есть сейчас размер штрафа 16 тыс. грн! Однако во время военного положения штрафы не применяются, только в отдельных случаях", — говорится в сообщении Гоструда.

Ранее мы писали об особенностях начисления дохода по почасовой и сдельной оплате труда. Согласно КЗоТ, они отличаются показателями, которые применяют для измерения труда при определении суммы заработной платы.

Также мы рассказывали, что в октябре начнут действовать новые требования по минимальному уровню средней заработной платы на предприятиях, которые занимаются торговлей подакцизными товарами. В случае нарушения требования — бизнесу грозит потеря лицензии.