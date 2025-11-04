Зарплаты в Украине – как изменятся реальные доходы до конца 2025 года

Подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik

В Национальном банке Украины (НБУ) оценили ситуацию на рынке труда в 2025-2027 годах. Согласно прогнозу, ожидается рост заработной платы в третьем квартале и сокращение уровня безработицы в последующие три года.

Об этом говорится в обнародованном октябрьском инфляционном отчете Национального банка.

Что будет с зарплатами украинцев по прогнозу НБУ

Согласно информации Нацбанка, ситуация на украинском рынке труда будет иметь тенденцию к улучшению. В частности, ожидается, что безработица в стране постепенно будет сокращаться. А именно:

до конца 2025 года — до 11%;

в 2026 году — до 10%;

к концу 2027 года — до 9%.

В то же время доходы украинских граждан в последующие годы должны несколько повыситься. В НБУ ожидают, что уровень заработной платы в Украине будет постепенно увеличиваться, опережая уровень инфляции.

По прогнозу регулятора, реальные зарплаты украинцев изменятся в процентах следующим образом:

в 2025 году зарплата повысится на 6%;

в 2026 году доход вырастет от 4% до 5%;

в 2027 году прибавит еще 4-5%.

Также Нацбанк пересмотрел прогноз по дефициту бюджета страны из-за необходимости поддержки обороноспособности и восстановления. В этом году он может составить 25% ВВП. В 2026 году этот показатель должен снизиться до 19%, в 2027-м — до 14%.

НБУ рассчитывает, что украинская экономика получит значительную международную помощь, что является положительным индикатором для поддержки бюджета во время войны.

Какие сейчас зарплаты в Украине

В ноябре средняя заработная плата в Украине составляет 26,3 тыс. грн, что на 17% больше по сравнению с показателем год назад. Больше всего зарплаты выросли у работников на таких должностях:

Инвестиционный аналитик — на 120%;

Дерматокосметолог — на 100%;

Маркировщик — на 100%.

Также повысились доходы у грузчиков (26%), разнорабочих (25%) и кладовщиков (25%).

Динамика изменения зарплаты. Источник: Work.ua



Ранее мы писали, что в Украине выросла среднемесячная зарплата госслужащих благодаря реформе в оплате труда. Как свидетельствует анализ Счетной палаты, в прошлом году показатель повысился на 43%.

Также мы рассказывали, кому из работников государственных и коммунальных учреждений предусмотрена надбавка к должностному окладу за выслугу лет. Известно, каков размер таких доплат в 2025 году.