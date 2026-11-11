Женщина с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцев предупреждают о постепенной замене банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца. В связи с этим в соцсетях вновь распространяются сообщения о якобы изъятии этих денег из обращения. Однако это не означает, что граждане лишатся возможности расплачиваться ими или должны срочно обращаться в банк для обмена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Будут ли изымать старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен

Национальный банк Украины приступил к постепенному изъятию из наличного обращения банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца с 1 ноября 2024 года. Речь идет о деньгах, выпущенных в 2003–2007 годах, которые постепенно заменяются более современными банкнотами соответствующих номиналов.

В то же время это не означает, что такие деньги утратили платежную силу. Старыми банкнотами номиналом 50 и 200 гривен можно без ограничений расплачиваться в магазинах, аптеках, транспорте и других местах, где принимают наличные.

Украинцам также не нужно специально обращаться в банки, чтобы обменять эти банкноты. Они останутся действительными платежными средствами до принятия отдельного решения НБУ об их изъятии.

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Как банки заменяют старые банкноты

Процесс происходит постепенно, без необходимости дополнительных действий со стороны граждан. Национальный банк и коммерческие банки изымают изношенные и старые банкноты по мере их поступления в кассы.

Механизм предусматривает несколько этапов:

банки не выдают банкноты старого образца номиналом 50 и 200 гривен при проведении наличных операций;

НБУ прекратил поставлять такие деньги банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям по обработке наличных;

банкноты, попадающие в банковские учреждения, больше не возвращаются в обращение, а передаются в Национальный банк для дальнейшей утилизации.

Вместо этого в наличный оборот поступают более современные банкноты с усовершенствованным дизайном и системой защиты. Такой подход позволяет постепенно обновлять наличные деньги без одновременного изъятия всех старых банкнот у населения.

Какие еще гривны НБУ постепенно заменяет

Замена банкнот старого образца касается не только 50 и 200 гривен. Национальный банк последовательно обновляет наличный оборот, поэтому аналогичный процесс уже происходил с другими номиналами.

В частности, постепенный вывод из обращения банкнот образцов 2003–2007 годов начался в следующие сроки:

1 и 2 гривны — с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 гривен — с 1 января 2023 года;

500 гривен — с 1 августа 2024 года;

50 и 200 гривен — с 1 ноября 2024 года.

Особая ситуация сложилась с банкнотами номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. С 2 марта 2026 года они перестали быть платежным средством при наличных расчетах. Их заменили соответствующие оборотные монеты.

Это важное отличие. Старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен до сих пор можно использовать для оплаты товаров и услуг, тогда как мелкие банкноты уже не принимаются при расчетах.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Украине утвердили единовременное пособие в размере 30 000 гривен на ребенка. Средства предназначены для детей из Херсонской области, которых удалось вернуть из России, Беларуси или временно оккупированных территорий. Для получения выплаты один из родителей или законный представитель должен подать соответствующее заявление.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские семьи могут получить финансовую поддержку в среднем размере 3 000 долларов. Программа действует в 13 областях и направлена на восстановление сельскохозяйственной деятельности, пострадавшей из-за войны. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте организации и заполнить заявку.