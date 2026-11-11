Памятная монета номиналом 5 гривен. Фото: НБУ

Национальный банк Украины готовит новую памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную 2027 году по восточному календарю. Она пополнит серию "Восточный календарь" и будет украшена изображением козы — символа наступающего года. Тираж новинки составит 80 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Как будет выглядеть новая монета НБУ

Памятная монета "Год Козы" будет изготовлена из нейзильбера. Ее номинал составит 5 гривен, а дизайн будет сочетать символику восточного календаря с элементами украинского народного творчества.

На аверсе на зеркальном фоне размещены 12 символов восточного календаря. В центре композиции изображены стилизованные часы со стрелкой, указывающей на козу — символ 2027 года. Над стрелкой указан год.

На матовом фоне также изображены четыре символа времен года, стилизованные под украинскую вытынанку: снежинка, цветок, ягода и листок.

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На реверсе разместили стилизованную козу на фоне листика клевера, который традиционно ассоциируется с удачей. Особенностью композиции стала фактура шерсти животного, напоминающая соцветия клевера. Внизу изображены стилизованные копыта, а вокруг козы — элементы, характерные для разных времен года: снежинки, цветы, плоды и ветки.

Сколько монет будет выпущено и где их можно приобрести

Общий тираж памятной монеты "Год Козы" составит 80 000 штук. Ее будут продавать в сувенирной упаковке.

Над оформлением работали художница Марина Куц и скульптор Анатолий Демяненко.

Приобрести новинку можно будет двумя способами:

в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины;

в банках-дистрибьюторах.

В то же время точную дату начала продаж и стоимость монеты пока не сообщили. Информацию о поступлении новинки покупателям рекомендуют отслеживать на официальном сайте НБУ и ресурсах банков-дистрибьюторов.

В восточной культуре коза символизирует гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. В украинской народной традиции её образ также связывают с плодородием, достатком, жизненной силой и возрождением.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк Украины постепенно заменяет старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен. В то же время эти купюры остаются действительными платежными средствами, поэтому украинцам не нужно срочно обменивать их в банках. Также важно знать, какие банкноты уже утратили платежную силу.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд начисляет отдельным категориям граждан надбавки к пенсиям в размере от 908 до 1038 гривен. Право на такие надбавки имеют многодетные матери и отцы, воспитавшие пятерых и более детей. Размер дополнительных средств зависит от количества воспитанных детей.