Монета с необычным изображением: НБУ готовит новинку на 2027 год
Национальный банк Украины готовит новую памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную 2027 году по восточному календарю. Она пополнит серию "Восточный календарь" и будет украшена изображением козы — символа наступающего года. Тираж новинки составит 80 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.
Как будет выглядеть новая монета НБУ
Памятная монета "Год Козы" будет изготовлена из нейзильбера. Ее номинал составит 5 гривен, а дизайн будет сочетать символику восточного календаря с элементами украинского народного творчества.
На аверсе на зеркальном фоне размещены 12 символов восточного календаря. В центре композиции изображены стилизованные часы со стрелкой, указывающей на козу — символ 2027 года. Над стрелкой указан год.
На матовом фоне также изображены четыре символа времен года, стилизованные под украинскую вытынанку: снежинка, цветок, ягода и листок.
На реверсе разместили стилизованную козу на фоне листика клевера, который традиционно ассоциируется с удачей. Особенностью композиции стала фактура шерсти животного, напоминающая соцветия клевера. Внизу изображены стилизованные копыта, а вокруг козы — элементы, характерные для разных времен года: снежинки, цветы, плоды и ветки.
Сколько монет будет выпущено и где их можно приобрести
Общий тираж памятной монеты "Год Козы" составит 80 000 штук. Ее будут продавать в сувенирной упаковке.
Над оформлением работали художница Марина Куц и скульптор Анатолий Демяненко.
Приобрести новинку можно будет двумя способами:
- в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины;
- в банках-дистрибьюторах.
В то же время точную дату начала продаж и стоимость монеты пока не сообщили. Информацию о поступлении новинки покупателям рекомендуют отслеживать на официальном сайте НБУ и ресурсах банков-дистрибьюторов.
В восточной культуре коза символизирует гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. В украинской народной традиции её образ также связывают с плодородием, достатком, жизненной силой и возрождением.
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