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Главная Финансы НБУ вводит в обращение три специальные монеты: как будут выглядеть новые 10 гривен

НБУ вводит в обращение три специальные монеты: как будут выглядеть новые 10 гривен

Ua ru
16 ноября 2026 17:02
НБУ выпускает три памятные монеты номиналом 10 гривен: как они будут выглядеть и где их можно найти НБУ
Памятные монеты. Фото: НБУ

16 ноября Национальный банк Украины вводит в обращение три новые памятные монеты номиналом 10 гривен. Они посвящены Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям. Украинцы смогут получить их при наличных расчетах, а часть тиража можно будет приобрести в специальных рулонах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НБУ.

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Какие новые монеты появятся в Украине

Новые монеты продолжают тематическую серию "Мы сильны. Мы вместе", посвященную единству Украины, ее неделимости и административно-территориальному устройству.

16 ноября 2026 года Нацбанк вводит в обращение три монеты:

  • "Мы сильны. Мы вместе. Львовская область";
  • "Мы сильны. Мы вместе. Тернопольская область";
  • "Мы сильны. Мы вместе. Черновицкая область".

Каждая монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. На аверсе размещены номинал, год чеканки и Государственный герб Украины. Он идентичен аверсу обычной оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

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На реверсе изображена стилизованная карта Украины с административными границами. На каждой монете отдельно выделена область, которой она посвящена.

Дизайн реверса разработала художница Александра Кучинская, а художником аверса и скульптором стал Владимир Демьяненко.

Можно ли расплачиваться новыми монетами

Все три монеты являются законным платежным средством на территории Украины. Это означает, что ими можно расплачиваться в магазинах, оплачивать услуги и осуществлять другие платежи по номинальной стоимости — 10 гривен.

Их обязаны принимать физические и юридические лица без ограничений. Также монеты можно использовать для зачисления средств на счета и вклады.

В целом Национальный банк планирует постепенно ввести в наличный оборот по 2 000 000 штук каждого вида монет. Регулятор будет обеспечивать ими банки и компании, занимающиеся инкассацией и обработкой наличных, для дальнейшей выдачи клиентам.

Где можно приобрести новые монеты НБУ

Часть тиража Нацбанк сформировал в виде специально оформленных рулонов. Каждый будет содержать 25 монет одного вида, а тираж составит 15 000 рулонов для каждой области.

Приобрести такие рулоны можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах. Информацию о начале продаж регулятор обещает опубликовать на официальных сайтах магазина и банков.

В то же время важно различать покупку рулонов и обычное получение монет при расчетах. Для использования в магазинах украинцам не нужно специально покупать коллекционный набор: новые денежные знаки постепенно будут поступать в наличный оборот и будут иметь обычную номинальную стоимость.

Новая серия "Мы сильны. Мы вместе" запущена Национальным банком в декабре 2025 года. Она призвана отразить единство украинских регионов. В серию уже вошли монеты, посвященные ряду областей, Автономной Республике Крым и другим регионам Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк постепенно заменяет старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен. При этом эти купюры не теряют платежной силы, поэтому украинцы могут и в дальнейшем расплачиваться ими в магазинах и оплачивать услуги. Обменивать такие деньги самостоятельно не нужно.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине обнаружили поддельные банкноты номиналом 500 гривен. Чтобы не потерять деньги, при наличных расчетах следует проверять бумагу, водяные знаки и защитную полосу. Если купюра вызывает сомнения, её можно бесплатно передать в банк для экспертизы Национальным банком.

НБУ деньги монеты финансы коллекция
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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