"Мать-героиня": какое вознаграждение получит женщина с таким статусом в 2026 году

Женщина возле маленького ребенка. Фото: Новини.LIVE

Гражданки Украины, которым предоставили, почетное звание "Мать-героиня", могут рассчитывать на специальные единовременные выплаты. В 2026 году сумма финпомощи может достигать более 30 000 гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Кто в Украине получает статус "Мать-Героиня"

Его предоставляют женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пятерых и более детей, в том числе усыновленных, отмечается в Законе Украины "О государственных наградах Украины". При этом изучаются следующие факторы:

какое влияние имела мать на воспитание детей;

создала ли она надлежащие условия для обучения, развития творческих способностей детей;

имеют ли дети сформированные моральные и духовные ценности.

Размер выплат в 2026 году

Размер единовременного вознаграждения составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Но на то, какой будет выплата, влияет конкретный год, в котором было присвоено почетное звание. Например, в 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц был на уровне 2684 гривен, то есть матери-героине выплачивали 26 840 гривен. Тогда как в 2024-2025 годах этот показатель составлял 3028 гривен, поэтому сумма для выплат составляла 30 280 гривен. В 2026 году речь идет о сумме 33 280 гривен, ведь прожиточный минимум сейчас — 3328 гривен.

Как оформить выплаты

Для этого надо подать:

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заявление установленного образца;

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или соответствующие данные в паспорте/свидетельстве о рождении;

указ президента Украины о присвоении звания "Мать-героиня";

в случае подачи через представителя — нотариально заверенный документ, подтверждающий полномочия.

Документы подаются:

через сервисные центры ПФУ;

через уполномоченных лиц органов местного самоуправления;

через ЦПАУ;

направляются по почте.

Также их можно отправить онлайн: через веб-портал или мобильное приложение ПФУ, а также на портале Дія.

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