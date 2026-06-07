"Мать-героиня": какое вознаграждение получит женщина с таким статусом в 2026 году

Украинкам выплачивают более 30 000 грн: кто может получить в 2026 году
Гражданки Украины, которым предоставили, почетное звание "Мать-героиня", могут рассчитывать на специальные единовременные выплаты. В 2026 году сумма финпомощи может достигать более 30 000 гривен.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Кто в Украине получает статус "Мать-Героиня"
Его предоставляют женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пятерых и более детей, в том числе усыновленных, отмечается в Законе Украины "О государственных наградах Украины". При этом изучаются следующие факторы:
- какое влияние имела мать на воспитание детей;
- создала ли она надлежащие условия для обучения, развития творческих способностей детей;
- имеют ли дети сформированные моральные и духовные ценности.
Размер выплат в 2026 году
Размер единовременного вознаграждения составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Но на то, какой будет выплата, влияет конкретный год, в котором было присвоено почетное звание. Например, в 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц был на уровне 2684 гривен, то есть матери-героине выплачивали 26 840 гривен. Тогда как в 2024-2025 годах этот показатель составлял 3028 гривен, поэтому сумма для выплат составляла 30 280 гривен. В 2026 году речь идет о сумме 33 280 гривен, ведь прожиточный минимум сейчас — 3328 гривен.
Как оформить выплаты
Для этого надо подать:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или соответствующие данные в паспорте/свидетельстве о рождении;
- указ президента Украины о присвоении звания "Мать-героиня";
- в случае подачи через представителя — нотариально заверенный документ, подтверждающий полномочия.
Документы подаются:
- через сервисные центры ПФУ;
- через уполномоченных лиц органов местного самоуправления;
- через ЦПАУ;
- направляются по почте.
Также их можно отправить онлайн: через веб-портал или мобильное приложение ПФУ, а также на портале Дія.
Как сообщали Новини.LIVE, люди в Киеве могут получать адресную денежную помощь от муниципалитета. Деньги предусмотрены программой "Турбота. Назустрич киянам". Речь идет о выплатах до 2 500 гривен.
Еще Новини.LIVE писали, какие выплаты можно получить после смерти близкого человека. Размер помощи зависит от статуса умершего — был ли он пенсионером, застрахованным лицом или получал военную пенсию.