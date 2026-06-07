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Главная Финансы Украинкам выплачивают более 30 000 грн: кто может получить в 2026 году

Украинкам выплачивают более 30 000 грн: кто может получить в 2026 году

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Дата публикации 7 июня 2026 13:00
"Мать-героиня": какое вознаграждение получит женщина с таким статусом в 2026 году
Женщина возле маленького ребенка. Фото: Новини.LIVE

Гражданки Украины, которым предоставили, почетное звание "Мать-героиня", могут рассчитывать на специальные единовременные выплаты. В 2026 году сумма финпомощи может достигать более 30 000 гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Кто в Украине получает статус "Мать-Героиня"

Его предоставляют женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пятерых и более детей, в том числе усыновленных, отмечается в Законе Украины "О государственных наградах Украины". При этом изучаются следующие факторы:

  • какое влияние имела мать на воспитание детей;
  • создала ли она надлежащие условия для обучения, развития творческих способностей детей;
  • имеют ли дети сформированные моральные и духовные ценности.

Размер выплат в 2026 году

Размер единовременного вознаграждения составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Но на то, какой будет выплата, влияет конкретный год, в котором было присвоено почетное звание. Например, в 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц был на уровне 2684 гривен, то есть матери-героине выплачивали 26 840 гривен. Тогда как в 2024-2025 годах этот показатель составлял 3028 гривен, поэтому сумма для выплат составляла 30 280 гривен. В 2026 году речь идет о сумме 33 280 гривен, ведь прожиточный минимум сейчас — 3328 гривен.

Как оформить выплаты

Для этого надо подать:

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  • заявление установленного образца;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или соответствующие данные в паспорте/свидетельстве о рождении;
  • указ президента Украины о присвоении звания "Мать-героиня";
  • в случае подачи через представителя — нотариально заверенный документ, подтверждающий полномочия.

Документы подаются:

  • через сервисные центры ПФУ;
  • через уполномоченных лиц органов местного самоуправления;
  • через ЦПАУ;
  • направляются по почте.

Также их можно отправить онлайн: через веб-портал или мобильное приложение ПФУ, а также на портале Дія.

Как сообщали Новини.LIVE, люди в Киеве могут получать адресную денежную помощь от муниципалитета. Деньги предусмотрены программой "Турбота. Назустрич киянам". Речь идет о выплатах до 2 500 гривен.

Еще Новини.LIVE писали, какие выплаты можно получить после смерти близкого человека. Размер помощи зависит от статуса умершего — был ли он пенсионером, застрахованным лицом или получал военную пенсию.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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