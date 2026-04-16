Украинки массово жалуются на задержку детских выплат: когда должны прийти деньги

Мама с ребенком, деньги в руках. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С начала 2026 года украинцы начали получать новые выплаты за рождение ребенка. Единовременное пособие после рождения, как и ежемесячное, выросли. Государство таким образом хочет увеличить рождаемость и улучшить демографическую ситуацию, а также поддержать семьи во время войны. Но некоторые выплаты до сих пор не пришли тем, кто родил в январе.

Почему бюрократия делает социальную программу не до конца эффективной и помогут ли эти деньги семьям, учитывая цены — в материале Новини.LIVE.

Сколько выплачивают при рождении ребенка

С 1 января 2026 года государство увеличило выплаты при рождении ребенка. Одним платежом семья получает 50 000 грн. Хотя раньше эта сумма составляла 10 320 грн сразу, а затем частями в течение трех лет.

Выплаты при рождении ребенка в 2026 году. Графика: Новини.LIVE

Молодая мама Анастасия Якубовская рассказала Новини.LIVE, что эта выплата пока единственная, которую она получила.

"Я родила 31 января 2026 года. Сразу мне выплатили 50 тысяч грн и на этом пока все. Хорошо, что эти деньги можно тратить на что угодно, не только на детские вещи из списка магазинов. Пока я их сняла со счета и храню",— рассказала мама.

Читайте также:

В соцсетях мамы делятся, что этих денег достаточно на первоочередные необходимые вещи для ребенка. То есть, можно купить и кроватку, и коляску, и одежду с игрушками. Поскольку государство не контролирует где и что покупать, то можно найти подержанные вещи по доступной цене.

Новини.LIVE сделало фотоподборку вещей, которые необходимы для новорожденного малыша, и которые точно можно купить в пределах 50 000 грн.

Цена на детскую кроватку. Фото: скриншот

Детская коляска для детей. Фото: скриншот

Автокресло для ребенка. Фото: скриншот

Комплект одежды для новорожденного. Фото: скриншот

Месячный запас подгузников. Фото: скриншот 1 / 5









Еще одно новшество соцвыплат 2026 — месячное пособие в размере 7 000 грн до года. Здесь у родителей меньше свободы в планировании расходов, ведь покупать можно исключительно товары и услуги для малыша.

То есть, оплатить коммуналку или купить билеты на поезд к бабушке — это в пределах единовременного пособия при рождении. А эти деньги — на памперсы, аптеку, гигиену.

Вот только эти выплаты еще не начали получать мамы с первого месяца от рождения ребенка. Даже те, кто родил в январе. Их начисляют после окончания больничного.

"Я подала документы 10 февраля на все программы. Через две недели получила 50 000 грн. Пакет малыша не пришел до сих пор. Ежемесячные 7000 тыс, те что до года, их можно оформить только после окончания больничного. То есть я родила 31.01.2026, больничный заканчивается 19.04.2026. После этого я пойду в ЦНАП оформлять эти выплаты, раньше нельзя. Мне выплачивать их начнут в лучшем случае в мае-июне", — рассказала Анастасия.

Ситуация Анастасии не единична. В популярной сети Treads сотни мам прокомментировали сообщение Минсоцполитики с требованием объяснить, почему одни получают деньги, а другие — нет.

Сообщения в Treads относительно выплат на ребенка. Фото: скриншот

Сообщения в Treads относительно выплат на ребенка. Фото: скриншот

Сообщения в Treads относительно выплат на ребенка. Фото: скриншот

Сообщения в Treads относительно выплат на ребенка. Фото: скриншот 1 4







Когда должны начать выплачивать по 7 000 грн

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста назначается по обращению со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами или выплаты пособия по беременности и родам до достижения ребенком годовалого возраста.

То есть, сразу рассчитывать на ежемесячную помощь роженицам не стоит.

Что касается "Пакета малыша", то оформить его можно с первого дня от рождения, но если вы выбрали деньги — придется ждать.

Содержимое "Пакета малыша". Фото: Суспільне

Отметим также, что в 2026 году денежная компенсация "Пакета малыша" выросла на 762 грн и составляет 8 451 грн. Эти деньги также имеют целевое направление и их можно потратить только на детские товары.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что весной 2026 года некоторые семьи могут получить деньги от ЮНИСЕФ. Это единовременная выплата в размере 400 долларов. Для ее оформления надо собрать пакет документов.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие суммы декретных начисляют в 2026 году. Они отличаются в зависимости от того, работала женщина до выхода в декрет или нет.

Ваша пробная версия Premium закончилась