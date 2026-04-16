Українки масово скаржаться на затримку дитячих виплат: коли мають прийти гроші

З початку 2026 року українці почали отримувати нові виплати за народження дитини. Одноразова допомога після народження, як і щомісячна, зросли. Держава таким чином хоче збільшити народжуваність і покращити демографічну ситуацію, а також підтримати родини під час війни. Але деякі виплати досі не прийшли тим, хто народив у січні.

Чому бюрократія робить соціальну програму не до кінця ефективною та чи допоможуть ці гроші родинам, зважаючи на ціни — в матеріалі Новини.LIVE.

Скільки виплачують при народженні дитини

З 1 січня 2026 року держава збільшила виплати при народженні дитини. Одним платежем родина отримує 50 000 грн. Хоча раніше ця сума складала 10 320 грн одразу, а потім частинами протягом трьох років.

Молода мама Анастасія Якубовська розповіла Новини.LIVE, що ця виплата поки єдина, яку вона отримала.

“Я народила 31 січня 2026 року. Одразу мені виплатили 50 тисяч грн і на цьому поки все. Добре, що ці гроші можна витрачати на будь-що, не лише на дитячі речі зі списку магазинів. Поки я їх зняла з рахунку і зберігаю”, — розповіла мама.

В соцмережах мами діляться, що цих грошей достатньо на першочергові необхідні речі для дитини. Тобто, можна купити і ліжечко, і візочок, і одяг з іграшками. Оскільки держава не контролює де і що купувати, то можна знайти вживані речі за доступною ціною.

Новини.LIVE зробило фотопідбірку речей, які необхідні для новонародженого малюка, і які точно можна купити в межах 50 000 грн.

Ще одне нововведення соцвиплат 2026 — місячна допомога у розмірі 7 000 грн до року. Тут у батьків менше свободи у плануванні витрат, адже купувати можна виключно товари та послуги для малюка.

Тобто, оплатити комуналку чи купити квитки на потяг до бабусі — це в межах одноразової допомоги при народженні. А ці гроші — на памперси, аптеку, гігієну.

От тільки ці виплати ще не почали отримувати мами з першого місяця від народження дитини. Навіть ті, хто народив у січні. Їх нараховують після закінчення лікарняного.

“Я подала документи 10 лютого на всі програми. Через два тижні отримала 50 000 грн. Пакунок малюка не прийшов досі. Щомісячні 7000 тис, ті що до року, їх можна оформити лише після закінчення лікарняного. Тобто я народила 31.01.2026, лікарняне закінчується 19.04.2026. Після цього я піду в ЦНАП оформляти ці виплати, раніше не можна. Мені виплачувати їх почнуть у кращому випадку в травні-червні”, — розповіла Анастасія.

Ситуація Анастасії не поодинока. В популярній мережі Treads сотні мам прокоментували допис Мінсоцполітики з вимогою пояснити, чому одні отримують гроші, а інші — ні.

Коли мають почати виплачувати по 7 000 грн

Як пояснили в Пенсійному фонді України, допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку призначається за зверненням з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку.

Тобто, одразу розраховувати на щомісячну допомогу породіллям не варто.

Що стосується "Пакунку малюка", то оформити його можна з першого дня від народження, але якщо ви обрали гроші — доведеться чекати.

Зазначимо також, що у 2026 році грошова компенсація "Пакунку малюка" зросла на 762 грн і становить 8 451 грн. Ці гроші також мають цільове направлення і їх можна витратити лише на дитячі товари.

