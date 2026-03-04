Ограничение сум больничных и декретных — что изменилось в 2026 году

Врач с пациенткой, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские работники имеют право на помощь по временной нетрудоспособности и выплаты по беременности и родам в 2026 году. Хотя суммы выросли благодаря более высокому размеру минимальной зарплаты, однако предусмотрено максимальное и минимальное ограничение на размер больничных и декретных.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на нормы закона 4695-IX.

Какие ограничения на размер больничных в 2026 году

Минимальная заработная плата (8 647 грн) влияет на максимальный размер помощи по временной нетрудоспособности. В частности, есть общее ограничение, для которого среднедневная зарплата не может быть выше максимальной величины базы начисления Единого социального взноса (ЕСВ) в расчете на один календарный день.

В этом году действует увеличенная база начисления взноса в 20 минимальных зарплат. Размер максимальной среднедневной зарплаты для больничных составляет 5681,34 грн.

Кроме того, от "минималки" зависит специальное ограничение максимальной суммы помощи по временной нетрудоспособности. Это когда за последний год перед болезнью стаж не превышал шести месяцев. В таком случае максимальная среднедневная заработная плата во всех месяцах текущего года будет равна 284,07 грн.

Ограничение на сумму декретных выплат

Предусматривается ограничение на размер минимальных декретных выплат. Его применяют для всех случаев в сумме 284,07 грн. Речь идет о минимальном размере среднедневной заработной платы.

В то же время, размер максимальной среднедневной зарплаты для общего случая аналогичен больничным.

Для тех, у кого стаж не превышает шесть месяцев, максимум среднедневной заработной платы считают от двух минимальных зарплат — 568,13 грн.

Что еще стоит знать о больничных

В 2026 году размер выплаты больничных определяется в процентах от средней зарплаты в зависимости от страхового стажа работника:

До трех лет — 50%; От трех до пяти лет — 60%; От пяти до восьми лет — 70%; Более восьми лет — 100%.

Также 100% помощи выплачивают определенным законодательством льготным категориям независимо от стажа.

Среди оснований для отказа в предоставлении помощи по временной нетрудоспособности:

человек стал нетрудоспособным в результате совершения преступления;

было умышленное причинение вреда здоровью;

болезнь связана с алкогольным, наркотическим, токсическим опьянением;

пребывание под арестом, на принудительном лечении по судебному решению;

нетрудоспособность возникла во время отпуска без сохранения заработной платы.

Ранее мы писали, что с 1 апреля должны заработать новые правила предоставления листков нетрудоспособности. С этой даты усилят контроль со стороны Пенсионного фонда.

Еще мы рассказывали, как будут вычислять среднюю заработную плату для граждан, которые имеют инвалидность. Предусматриваются нововведения с жесткими правилами, по которым будут определять доход.