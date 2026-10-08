Заработок на тыквенных семечках осенью: сколько можно получить за урожай

Женщина продает тыквы. Фото: Новини.LIVE

Осенью тыквы могут приносить хозяевам дополнительный доход не только за счет продажи самих плодов. Семена также пользуются спросом. Заготовители покупают его оптом, а за голосеменные сорта готовы платить значительно больше. В начале октября цена обычного сырья составляет около 60–70 гривен за килограмм, тогда как за качественные голосеменные семена можно получить около 140–150 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

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Сколько платят за тыквенные семечки

Рынок тыквенных семечек сейчас только вступает в активную фазу. Основной прием сырья в 2026 году ожидается с середины октября. Ориентировочная цена на обычные тыквенные семечки в конце сентября составляла около 60 гривен за килограмм. В прошлом году заготовители платили около 115 гривен за килограмм.

В то же время актуальные объявления показывают, что цена зависит от сорта и качества. В частности, на Agro-Ukraine есть предложение о закупке тыквенных семечек по 70 гривен за килограмм при оптовой партии от 500 кг.

Еще дороже оценивают голосеменные семена. На той же площадке 5 октября было опубликовано предложение о закупке свежих голосеменных семян урожая 2026 года по 140 гривен за килограмм.

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Сколько можно получить за партию

Сумма зависит от сорта и количества семян, которое удастся собрать. По актуальным закупочным ценам потенциальная выручка может составить:

50 кг обычных семян по цене 60–70 гривен за килограмм — 3 000–3 500 гривен;

100 кг обычных семян — 6 000–7 000 гривен;

50 кг голосеменного семени по цене 140–150 гривен за килограмм — 7 000–7 500 гривен;

100 кг голосеменных семян — 14 000–15 000 гривен.

В то же время это именно выручка от продажи, а не чистый доход. Из полученной суммы нужно вычесть расходы на выращивание тыкв, очистку, сушку, сортировку и доставку семян.

Где можно продать семена

Вариантов сбыта несколько. Самый простой — обратиться напрямую к заготовителям, которые закупают сырье крупными партиями. На аграрных площадках сейчас уже появляются предложения от покупателей, в частности с указанием минимального объема от 500 кг.

Можно также продавать семена через частные объявления. Например, актуальное предложение семян урожая 2026 года на OLX предусматривает цену 90 гривен за килограмм за обычные сушеные семена, 140 гривен — за жареные и 150 гривен — за отборные семена для посадки.

Важно учитывать, что розничная цена не равна закупочной. Заготовитель может платить меньше, поскольку берет большие партии и дополнительно занимается подготовкой сырья.

Какие семена ценятся дороже

Наибольший интерес представляют светлые, полные и чистые семена без пустых зерен. Перед продажей сырье нужно хорошо высушить — влажная или недостаточно подготовленная продукция может стоить дешевле.

Отдельно ценятся голосеменные сорта. У такой тыквы семена не имеют твёрдой оболочки, поэтому их проще использовать для пищевой переработки. Цена таких семян превышает 100 гривен за килограмм, а актуальные предложения по закупке в октябре достигают 140 гривен.

Поэтому для фермеров, которые выращивают тыквы не только для собственных нужд, семена могут стать дополнительным источником дохода. Особенно это актуально для качественного сухого сырья и голосеменных сортов.

Что это значит для кошелька

По цене 60–70 гривен за килограмм 100 кг обычных семян могут принести 6 000–7 000 гривен выручки. Если же продать 100 кг качественных голосемянных семян по 140–150 гривен, сумма возрастет до 14 000–15 000 гривен.

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