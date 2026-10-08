Заробіток на гарбузовому насінні восени: скільки можна отримати за врожай

Жінка продає гарбузи. Фото: Новини.LIVE

Восени гарбузи можуть приносити господарям додатковий дохід не лише завдяки продажу самих плодів. Насіння також має попит. Заготівельники купують його оптом, а за голонасінні сорти готові платити значно більше. На початку жовтня ціна звичайної сировини становить близько 60–70 гривень за кілограм, тоді як за якісне голонасінне насіння можна отримати близько 140–150 гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

Реклама

Скільки платять за гарбузове насіння

Ринок гарбузового насіння зараз тільки входить в активну фазу. Основний прийом сировини у 2026 році очікується із середини жовтня. Орієнтир для звичайного гарбузового насіння наприкінці вересня становив близько 60 гривень за кілограм. Минулого року заготівельники платили близько 115 гривень за кілограм.

Водночас актуальні оголошення показують, що ціна залежить від сорту та якості. Зокрема, на Agro-Ukraine є пропозиція закупівлі гарбузового насіння по 70 гривень за кілограм при гуртовій партії від 500 кг.

Ще дорожче оцінюють голонасінне насіння. На тому ж майданчику 5 жовтня була опублікована пропозиція закупівлі свіжого голонасінного насіння врожаю 2026 року по 140 гривень за кілограм.

Читайте також:

Скільки можна отримати за партію

Сума залежить від сорту та кількості насіння, яку вдасться зібрати. За актуальними закупівельними цінами потенційна виручка може бути такою:

50 кг звичайного насіння за ціною 60–70 гривень за кілограм — 3 000–3 500 гривень;

100 кг звичайного насіння — 6 000–7 000 гривень;

50 кг голонасінного насіння за ціною 140–150 гривень за кілограм — 7 000–7 500 гривень;

100 кг голонасінного насіння — 14 000–15 000 гривень.

Водночас це саме виручка від продажу, а не чистий заробіток. Із отриманої суми потрібно відняти витрати на вирощування гарбузів, очищення, сушіння, сортування та доставку насіння.

Де можна продати насіння

Варіантів збуту кілька. Найпростіший — звернутися безпосередньо до заготівельників, які закуповують сировину великими партіями. На аграрних майданчиках зараз уже з'являються пропозиції від покупців, зокрема із зазначенням мінімального обсягу від 500 кг.

Можна також продавати насіння через приватні оголошення. Наприклад, актуальна пропозиція насіння врожаю 2026 року на OLX передбачає ціну 90 гривень за кілограм за звичайне сушене насіння, 140 гривень — за смажене та 150 гривень — за відбірне насіння для посадки.

Важливо враховувати, що роздрібна ціна не дорівнює закупівельній. Заготівельник може платити менше, оскільки бере великі партії та додатково займається підготовкою сировини.

Яке насіння оцінюють дорожче

Найбільший інтерес мають світлі, повні та чисті зернята без порожнього насіння. Перед продажем сировину потрібно добре висушити — волога або недостатньо підготовлена продукція може мати нижчу вартість.

Окремо цінуються голонасінні сорти. У такого гарбуза насіння не має твердої оболонки, тому його простіше використовувати для харчової переробки. Ціна такого насіння перевищує 100 гривень за кілограм, а актуальні пропозиції закупівлі у жовтні доходять до 140 гривень.

Тому для господарів, які вирощують гарбузи не лише для власних потреб, насіння може стати додатковим джерелом доходу. Особливо це актуально для якісної сухої сировини та голонасінних сортів.

Що це означає для гаманця

За ціною 60–70 гривень за кілограм 100 кг звичайного насіння можуть принести 6 000–7 000 гривень виручки. Якщо ж продати 100 кг якісного голонасінного насіння по 140–150 гривень, сума зросте до 14 000–15 000 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени ціни на виноград в Україні змінилися, а середня вартість кілограма на початку жовтня становила 155,50 гривні. У міру завершення сезону українського винограду пропозиція на ринку може скорочуватися. Це може вплинути на вартість ягоди в наступні місяці.

Також Новини.LIVE повідомляли, що волоські горіхи в Україні за рік подорожчали приблизно вдвічі — до 400 гривень за кілограм очищеного продукту. На ціну вплинули слабший урожай минулого сезону та весняні приморозки 2026 року. Через подорожчання покупцям доводиться витрачати більше на звичний продукт.