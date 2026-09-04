Ежедневные расходы украинцев: сколько будет стоить питание вне дома в 2026 году

Девушка пьет кофе и ест круассан в кафе. Источник: magnific.com

Кофе по дороге на работу, перекус в течение дня или обед в кафе для многих украинцев стали привычной частью бюджета. В 2026 году граждане в среднем тратят 4 603 грн в месяц на повседневный комфорт, в частности на транспорт, кофе, перекусы и питание вне дома. При этом средний чек в заведениях продолжает расти.

Об этом свидетельствуют данные Kantar Украина, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько стоит кофе для украинцев

Кофе вне дома для многих украинцев стал не разовой покупкой, а частью повседневной рутины. Кто-то покупает напиток по дороге на работу, кто-то встречается за кофе с друзьями, а для кого-то это привычный перекус в течение рабочего дня.

По данным Poster, в 2025 году средний чек в кофейнях вырос на 18% — до 111 грн. В сегменте кофе на вынос средний чек составил 89 грн. Важно, что речь идет именно о средней сумме чека, а не о фиксированной цене чашки кофе.

Если покупать кофе за 111 грн ежедневно в течение 20 рабочих дней, за месяц на это уйдет 2 220 грн. За 12 месяцев — около 26 640 грн.

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Для кофе на вынос со средним чеком 89 грн расходы составят 1 780 грн в месяц или 21 360 грн в год при такой же частоте покупок.

Украинцы тратят более 4,6 тысячи гривен на повседневный комфорт

Исследование Kantar Украина показывает, что кофе — лишь одна часть более широкой категории ежедневных расходов.

В мае 2026 года компания опросила 1000 украинцев в возрасте от 18 до 55 лет. К регулярным расходам на повседневный комфорт исследователи отнесли, в частности, транспорт, кофе и перекусы, питание вне дома, подписки, уход за собой и другие небазовые покупки.

67% опрошенных регулярно тратят деньги на такие категории, а средняя сумма составляет 4 603 грн в месяц. Почти половина — 47% — считает подобные расходы нормальной частью своего бюджета.

Таким образом, 4 603 грн — это не сумма, которую украинцы тратят исключительно на кофе и обеды. Это более широкий бюджет на повседневный комфорт, в который входят различные регулярные покупки.

Если просто умножить среднюю месячную сумму на 12, получим 55 236 грн в год. Это расчетная годовая сумма на основе среднего показателя Kantar, а не отдельный показатель годовых расходов из исследования.

Молодежь тратит еще больше

Самые высокие расходы на повседневный комфорт зафиксированы среди молодых украинцев.

В возрастной группе от 18 до 29 лет средняя сумма таких расходов составляет около 5 906 грн в месяц. Если сохранить такой уровень расходов в течение года, это примерно 70 872 грн.

При этом молодежь также активно пользуется платными сервисами. По данным Kantar, среди пользователей платных подписок 58% тратят на них до 500 грн в месяц. Наиболее распространенными являются видео- и музыкальные сервисы.

Кафе и рестораны дорожают, а посетителей становится меньше

Расходы на питание вне дома растут не только из-за частоты покупок, но и из-за повышения цен.

По данным Poster, в 2025 году средний чек в заведениях общественного питания вырос на 17%, тогда как посещаемость снизилась на 8%. В то же время выручка заведений увеличилась на 6%.

В кофейнях средний чек вырос на 18% — до 111 грн. В кафе средний чек составил 315 грн, в ресторанах — 693 грн, а в фаст-фуде — 207 грн.

Уже в январе–июле 2026 года тенденция к росту чека сохранялась: по данным Poster, средний чек в заведениях общественного питания увеличился еще на 17% в годовом исчислении, тогда как количество посещений сократилось на 14%. Выручка при этом выросла на 3%. В выборку вошли 11 555 заведений общественного питания, которые работали в течение всего периода исследования.

Для потребителя это означает одно: даже если человек не стал чаще ходить в кафе, один и тот же визит может обходиться дороже.

Сколько может стоить привычка пить кофе каждый день

Если взять средний чек в кофейне в 111 грн и предположить, что человек покупает кофе каждый рабочий день, расчет выглядит так:

1 день — 111 грн;

5 рабочих дней — 555 грн;

20 рабочих дней — 2 220 грн;

12 месяцев по 20 рабочих дней — 26 640 грн.

Если к кофе добавить даже небольшой перекус, расходы станут значительно выше. А регулярный обед в кафе уже составляет отдельную статью бюджета.

Именно поэтому небольшие ежедневные покупки могут незаметно превратиться в десятки тысяч гривен в год.

На чем украинцы готовы экономить

По данным Kantar, кофе, питание вне дома и развлечения относятся к категориям, от которых украинцы чаще всего готовы отказываться, когда нужно сократить расходы. В то же время транспорт и другие необходимые расходы имеют более высокий приоритет.

Это означает, что кофе или обед в кафе для многих остаются желанной частью повседневной жизни, но именно такие покупки первыми подвергаются сокращению, когда семейный бюджет становится напряженным.

Чтобы сократить расходы, не обязательно полностью отказываться от кофе вне дома. Один из вариантов — уменьшить частоту покупок, например, покупать кофе не каждый день, а несколько раз в неделю.

Также стоит установить отдельный месячный лимит на кофе, перекусы и питание вне дома. Это позволяет видеть реальную сумму расходов и не тратить деньги на такие покупки автоматически.

Для сравнения: даже сумма в 2 220 грн, которую можно потратить на кофе за 20 рабочих дней, почти равна рекомендуемой сумме ежемесячных сбережений для человека с небольшим доходом. Поэтому регулярные мелкие покупки могут оказать вполне ощутимое влияние на финансовую подушку.

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