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Главная Финансы Минимальная зарплата в Польше и Украине: чем они будут отличаться с 2027 года

Минимальная зарплата в Польше и Украине: чем они будут отличаться с 2027 года

Ua ru
16 сентября 2026 21:15
Минимальная зарплата в Польше и Украине в 2027 году: суммы
Польские злотые на столе. Фото: pixabay.com

В Польше с 1 января 2027 года минимальная зарплата вырастет до 4 950 злотых в месяц. По официальному курсу НБУ на 16 сентября это около 58,8 тыс. грн. Для украинцев, которые работают или планируют работать в Польше, это означает новый гарантированный уровень оплаты за полный месяц работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Какой будет минимальная зарплата в Польше

С 1 января 2027 года работникам в Польше будут гарантировать не менее 4 950 злотых в месяц до уплаты налогов. В 2026 году минимальная зарплата составляет 4 806 злотых, поэтому повышение составит 144 злотых, или около 3%.

По официальному курсу НБУ на 16 сентября 2026 года 1 злотый стоит 11,8735 грн. Соответственно, 4 950 злотых — это примерно 58 774 грн.

В то же время важно понимать, что это сумма до уплаты налогов и обязательных взносов. Фактическая сумма, которую работник получит на банковский счет, будет меньше и будет зависеть от условий трудоустройства и налоговой ситуации.

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Насколько вырастет заработная плата

В 2026 году минимальная зарплата в Польше составляет 4 806 злотых. С нового года она увеличится до 4 950 злотых.

Разница составит:

  • 144 злотых в месяц;
  • около 1 728 злотых в год до уплаты налогов;
  • примерно 1 711 грн дополнительно в месяц по курсу НБУ на 16 сентября;
  • около 20,5 тыс. грн дополнительно в год, если курс останется на этом уровне.

Повышение коснется работников, которым закон гарантирует именно минимальный уровень оплаты. По оценке польского правительства, повышение минимальной зарплаты в 2027 году затронет около 1,58 млн человек.

Сколько это по сравнению с украинской минимальной зарплатой

В Украине в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы заложена минимальная зарплата на уровне 9 546 грн с 1 января 2027 года. Это пока прогнозный показатель для формирования бюджета, а не окончательно установленная на весь 2027 год сумма.

Если сравнить эти показатели, польская минимальная зарплата по курсу на 16 сентября составит около 58,8 тыс. грн, тогда как украинская — 9 546 грн.

То есть номинально минимальная зарплата в Польше будет примерно в 6,2 раза выше, а разница составит около 49,2 тыс. грн в месяц.

Однако это сравнение не означает, что у работника в Польше будет в 6 раз большая покупательная способность. В обеих странах различаются налоги, аренда жилья, цены на продукты, транспорт и другие повседневные расходы.

Что изменится для украинцев, работающих в Польше

Для украинцев, получающих минимальную зарплату, главное изменение заключается в повышении гарантированной оплаты труда. Если человек работает полный месяц и его зарплата привязана к законодательному минимуму, с 1 января 2027 года работодатель должен учитывать новую сумму.

Отдельно польское правительство установило минимальную почасовую оплату для определенных видов гражданских договоров. С 1 января 2027 года она составит 32,30 злотых, или примерно 383 грн в час по курсу НБУ на 16 сентября.

Эта почасовая гарантия касается не всех форм занятости, поэтому украинцам перед трудоустройством стоит проверять, какой именно договор они заключают и какую сумму работодатель указывает в документах.

Почему украинцам важно учитывать не только зарплату

Более высокая минимальная зарплата в Польше сама по себе не означает, что работник сможет откладывать десятки тысяч гривен ежемесячно. При сравнении доходов нужно учитывать расходы на жилье, питание, транспорт, медицинские услуги и налоги.

Для украинца, планирующего переезд на работу, практичнее сравнивать не только зарплату в гривнах, но и сумму, которая останется после обязательных расходов. Именно она показывает, сколько денег реально можно будет сэкономить или перевести семье в Украину.

По данным НБУ, официальный курс на 16 сентября 2026 года составляет 11,8735 грн за 1 злотый, поэтому приведенные гривневые эквиваленты являются ориентировочными и будут меняться вместе с курсом валюты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как может измениться зарплата, необходимая для бронирования работников в 2027 году. Новые расчеты могут повлиять на работодателей и работников, для которых бронирование зависит от выполнения установленных требований. Важно учитывать актуальные правила и размер зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, какую пенсию может получить украинец со средней зарплатой около 32 000 грн. При 33 годах страхового стажа и соответствующем возрасте ориентировочная выплата может составить 11 710 грн. На фактический размер пенсии влияют стаж, заработок и предусмотренные законодательством доплаты.

Польша деньги минимальная зарплата доходы заработок
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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