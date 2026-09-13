Счетчик может увеличить сумму счета: почему украинцы рискуют переплатить

Газовый счетчик. Фото: Новини.LIVE

Счет за коммунальные услуги может оказаться выше, чем ожидал потребитель, даже если тариф не менялся. Одной из причин может стать ситуация со счетчиком: просроченная поверка, неисправность или отсутствие актуальных показаний способны повлиять на порядок расчета. Поэтому важно знать, когда прибор учета перестает быть основанием для начислений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Госпродпотребслужбы.

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Когда счетчик может повлиять на сумму в платежке

Счетчик позволяет определить фактический объем потребленной воды, газа, электроэнергии или тепловой энергии. Однако для расчетов его показания должны соответствовать установленным требованиям, а сам прибор — быть исправным и своевременно пройти поверку.

Госпродпотребслужба подчеркивает, что бытовые счетчики газа и электроэнергии подлежат обязательной периодической поверке, а также поверке после ремонта.

Если прибор не прошел необходимую процедуру или его показания не могут использоваться для коммерческого учета, поставщик применяет другой предусмотренный правилами способ определения объема потребления.

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Именно поэтому потребитель может увидеть в платежке сумму, не соответствующую его ожиданиям.

Что будет, если не передавать показания

Еще одна распространенная ситуация — потребитель не передал актуальные показания счетчика.

В таком случае у поставщика нет свежих данных о фактическом потреблении. В зависимости от вида коммунальной услуги и действующего порядка расчетов объем может определяться по другим правилам.

Поэтому даже в квартире, где фактическое потребление почти не изменилось, сумма в счете может отличаться от привычной.

Особенно внимательными следует быть владельцам жилья, которое длительное время стоит пустым. Отсутствие жильцов само по себе не означает, что показания приборов можно не передавать.

Почему важно не пропустить поверку

Поверка необходима для того, чтобы подтвердить пригодность прибора к дальнейшему использованию. Для потребителя это не просто техническая процедура — от статуса счетчика может зависеть порядок расчета за коммунальную услугу.

Дата следующей поверки зависит от конкретного измерительного прибора. Её можно проверить в паспорте прибора, документах о предыдущей поверке или информации, предоставляемой поставщиком.

В то же время правила проведения поверки и ответственность за ее организацию различаются в зависимости от вида счётчика. Например, для газовых и электрических счётчиков бытовых потребителей периодическая поверка должна проводиться за счет соответствующих субъектов хозяйствования в случаях, предусмотренных законодательством.

Поэтому потребителю не стоит автоматически оплачивать любую предложенную услугу по поверке, не проверив, кто именно должен ее оплачивать.

Можно ли получить более высокий счет из-за неисправного счетчика

Да, проблема с прибором может повлиять на расчет, но конкретный механизм зависит от вида услуги.

Например, в случае с тепловой энергией при отсутствии или неисправности соответствующего счетчика законодательство предусматривает расчет платы по установленным правилам, а не просто по фактическим показаниям неисправного прибора.

Поэтому резкое увеличение суммы не обязательно означает повышение тарифа. Причина может крыться именно в способе определения объема потребления.

Если счет стал значительно больше, стоит проверить, не изменился ли статус счетчика и какие показатели были использованы при расчете.

Что делать, если сумма в счете внезапно выросла

Сначала нужно сравнить фактические показания прибора с цифрами, указанными в счете. Если они отличаются, необходимо обратиться к поставщику и попросить объяснить порядок начисления.

Далее стоит проверить дату последней поверки счетчика. Если срок наступил или уже истек, нужно выяснить, является ли прибор действительным для проведения расчетов и кто должен организовать поверку.

Также стоит проверить, своевременно ли передавались показания за предыдущие месяцы. Ошибка даже в одном из показателей может повлиять на последующие расчеты.

Если потребитель считает, что начисление неверно, он имеет право обратиться к исполнителю коммунальной услуги с требованием предоставить информацию о расчете и проверить правильность начисленной суммы. Действующий порядок также предусматривает механизмы перерасчета стоимости коммунальных услуг в случаях их непредоставления, неполного предоставления или несоответствующего качества.

Как не переплачивать за коммуналку

Чтобы избежать неожиданных сумм в платежке, потребителям следует регулярно передавать показания счетчиков, следить за сроками их поверки и хранить документы на приборы.

Если сумма вдруг выросла, не стоит сразу считать причиной новый тариф. Сначала нужно проверить три вещи: показания, статус счетчика и способ, по которому поставщик определил объем потребления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре некоторые украинцы могут не платить за распределение газа. Это касается потребителей, чьи дома были разрушены или повреждены в результате боевых действий, аварийно отключены или механически отсоединены от сети. В таких обстоятельствах плата не начисляется до восстановления возможности получать услугу.

Также Новини.LIVE писали, что Нафтогаз расширил возможности оплаты коммунальных услуг. В приложении "Куб" теперь можно добавить личный счет за электроэнергию и оплачивать газ и свет, а в Киеве — все доступные жилищно-коммунальные услуги единым платежом. Пользователи также могут оплачивать услуги без комиссии при условии выбора соответствующей опции при расчете.