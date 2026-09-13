Лічильник може збільшити платіжку: чому українці ризикують переплатити

Лічильник газу. Фото: Новини.LIVE

Платіжка за комунальні послуги може виявитися більшою, ніж очікував споживач, навіть якщо тариф не змінювався. Однією з причин може стати ситуація з лічильником: прострочена повірка, несправність або відсутність актуальних показників здатні вплинути на порядок розрахунку. Тому важливо знати, коли прилад обліку перестає бути підставою для нарахувань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Держпродспоживслужби.

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Коли лічильник може вплинути на суму в платіжці

Лічильник дозволяє визначити фактичний обсяг спожитої води, газу, електроенергії чи теплової енергії. Проте для розрахунків його показання мають відповідати встановленим вимогам, а сам прилад — бути справним і своєчасно пройти повірку.

Держпродспоживслужба наголошує, що побутові лічильники газу та електроенергії підлягають обов'язковій періодичній повірці, а також повірці після ремонту.

Якщо прилад не пройшов необхідну процедуру або його показання не можуть використовуватися для комерційного обліку, постачальник застосовує інший передбачений правилами спосіб визначення обсягу споживання.

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Саме тому споживач може побачити в платіжці суму, яка не відповідає його очікуванням.

Що буде, якщо не передавати показники

Ще одна поширена ситуація — споживач не передав актуальні показники лічильника.

У такому випадку постачальник не має свіжих даних про фактичне споживання. Залежно від виду комунальної послуги та чинного порядку розрахунків обсяг може визначатися за іншими правилами.

Тому навіть у квартирі, де фактичне споживання майже не змінилося, сума в платіжці може відрізнятися від звичної.

Особливо уважними варто бути власникам житла, яке тривалий час стоїть порожнім. Відсутність мешканців сама по собі не означає, що показники приладів можна не передавати.

Чому важливо не пропустити повірку

Повірка потрібна для того, щоб підтвердити придатність приладу до подальшого використання. Для споживача це не просто технічна процедура — від статусу лічильника може залежати порядок розрахунку за комунальну послугу.

Дата наступної повірки залежить від конкретного засобу вимірювальної техніки. Її можна перевірити в паспорті приладу, документах про попередню повірку або інформації, яку надає постачальник.

Водночас правила проведення повірки та відповідальність за її організацію відрізняються залежно від виду лічильника. Наприклад, для газових та електричних лічильників побутових споживачів періодична повірка має проводитися за рахунок відповідних суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законодавством.

Тому споживачу не варто автоматично оплачувати будь-яку запропоновану послугу з повірки, не перевіривши, хто саме має її оплачувати.

Чи можна отримати більшу платіжку через несправний лічильник

Так, проблема з приладом може вплинути на розрахунок, але конкретний механізм залежить від послуги.

Наприклад, для теплової енергії за відсутності або несправності відповідного лічильника законодавство передбачає визначення плати за встановленими правилами, а не просто за фактичними показниками несправного приладу.

Тому різке збільшення суми не обов'язково означає підвищення тарифу. Причина може бути саме у способі визначення обсягу споживання.

Якщо платіжка стала значно більшою, варто перевірити, чи не змінився статус лічильника та які показники були використані під час розрахунку.

Що робити, якщо сума в платіжці раптом зросла

Спочатку потрібно порівняти фактичні показники приладу з цифрами, зазначеними у платіжці. Якщо вони відрізняються, необхідно звернутися до постачальника та попросити пояснити порядок нарахування.

Далі варто перевірити дату останньої повірки лічильника. Якщо строк настав або вже минув, потрібно з'ясувати, чи є прилад чинним для проведення розрахунків та хто має організувати повірку.

Також варто перевірити, чи своєчасно передавалися показники за попередні місяці. Помилка навіть в одному з показників може вплинути на наступні розрахунки.

Якщо споживач вважає, що нарахування неправильне, він має право звернутися до виконавця комунальної послуги із вимогою надати інформацію про розрахунок та перевірити правильність нарахованої суми. Чинний порядок також передбачає механізми перерахунку вартості комунальних послуг у випадках їх ненадання, неповного надання або невідповідної якості.

Як не переплачувати за комуналку

Щоб уникнути несподіваних сум у платіжці, споживачам варто регулярно передавати показники лічильників, стежити за строками їхньої повірки та зберігати документи на прилади.

Якщо сума раптом зросла, не варто одразу вважати причиною новий тариф. Спочатку потрібно перевірити три речі: показники, статус лічильника та спосіб, за яким постачальник визначив обсяг споживання.

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