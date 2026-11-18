Гривневые купюры и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE

18 ноября 2026 года начнется регистрация на получение денежной помощи от The UN Refugee Agency (UNHCR Ukraine) еще в одной громаде в Украине. Речь идет об оказании поддержки людям с инвалидностью, пожилым гражданам, многодетным семьям и другим уязвимым группам населения из числа переселенцев в размере 3 600 или 4 100 грн на трехмесячный период.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на объявление организаторов.

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Где открылась регистрация на получение помощи от UNHCR Ukraine

Как отмечается, осенью текущего года возможность оформить денежную помощь появилась у жителей Киевской области. В частности, 18 ноября регистрация будет доступна в Барышевской громаде Броварского района.

Граждан приглашают обратиться в пункт сбора данных, если они относятся к категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, а также если подпадают под следующие условия перемещения:

Переселенцы (за последние 45 дней), покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или принудительной эвакуации.

ВПЛ (срок от 46 дней до 6 месяцев), переехавшие из-за войны.

Граждане, вернувшиеся в свои дома (после вынужденного перемещения по стране/из-за границы) за последний год и не ранее чем три месяца назад.

Дополнительные требования к претендентам на выплаты

Кроме того, к двум последним категориям будут применяться дополнительные требования:

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Доход должен быть в пределах 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

Жилье расположено близко к линии фронта;

Неблагоприятные условия проживания;

Наличие уязвимых групп населения (пожилые люди, граждане с инвалидностью и хроническими заболеваниями, беременные женщины и матери с младенцами, малообеспеченные и многодетные семьи).

Помощь доступна также тем, кто ранее получал аналогичные выплаты, однако с тех пор прошло три месяца.

Сумма помощи и порядок участия в программе

Согласно условиям программы, семьям будет предоставлена денежная помощь в зависимости от обстоятельств в размере 3 600 или 4 100 грн в месяц (в течение трех месяцев).

18 ноября оформление выплат будет возможно по адресу: поселок Барышевка, ул. Киевский шлях, 33, Дом культуры.

Регистрация будет проходить с 11:00 до 16:00 по предварительной записи и в живой очереди.

С собой необходимо иметь следующие документы (оригиналы):

Паспорт гражданина;

Идентификационный код;

Справку о статусе переселенца/другое подтверждение перемещения;

Свидетельство о рождении детей;

Банковскую карту главы домохозяйства (номер счета IBAN);

Документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

"Важно: присутствие всех членов семьи в пункте регистрации является обязательным! (Для маломобильных людей и детей до 3 лет регистрация возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки)", — уточнили организаторы.

Окончательное решение о возможности получения помощи будут принимать специалисты фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем требованиям программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве изменили правила предоставления ежемесячной денежной помощи в размере 20 000 грн. Речь идет о выплатах для тех, чьи дома были повреждены или разрушены в результате обстрелов. Такая поддержка будет предоставляться в течение всего периода, пока в ней есть необходимость, а не 12 месяцев, как было ранее. В КГГА объяснили, как восстановить право на начисление помощи, а также назвали ситуации, при которых выплаты могут быть окончательно прекращены.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Николаевской и Днепропетровской областях действует программа зимней поддержки для уязвимых громад. Она предусматривает предоставление финансовой помощи на отопительный сезон 2026–2027 годов. Домохозяйства могут получить 19 400 грн на покупку твердого печного топлива. Речь идет об одноразовой целевой денежной помощи.