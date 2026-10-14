Расчеты за газ и его распределение: в Газсети объяснили разницу

Коммунальные счета, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

ООО "Газораспределительные сети Украины" из "Группы Нафтогаз" разъяснило разницу между услугой по доставке природного газа и газоснабжением. Также уточнили необходимость разделения этих двух услуг и отдельной оплаты. Речь идет о расчетах с поставщиками за количество потребленного газа и с операторами газораспределительных сетей (облгазами) за обслуживание газовых сетей и транспортировку газа к домам.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского филиала "Газсети", передает издание Новини.LIVE.

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Разница в оплате за газ и за его распределение

Ключевое различие заключается в том, что услуга газоснабжения предполагает факт покупки самого топлива как товара, а доставка (распределение) газа — это расчет за физическую транспортировку топлива по трубам к каждому дому.

Газоснабжение предусматривает:

Покупку объема голубого топлива как коммунального товара;

Услугу предоставляют газоснабжающие компании (в частности, ГК "Нафтогаз Украины" или другие газоснабжающие компании);

Клиенты платят за использованные кубометры топлива по ценам, установленным компаниями;

Компании отвечают за стоимость газа, начисления, состояние личного счета, платежи и консультирование потребителей.

Поставка/распределение природного газа предусматривает:

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Обеспечение доступа к газораспределительным сетям и транспортировку газа по трубам к домам и квартирам;

Услугу предоставляют операторы газораспределительных сетей (облгазы/филиалы "Газсети", "Киевгаз");

Потребители платят за километры и состояние труб, подведенных к домам. Оплачивают распределение равными частями в течение года;

Операторы отвечают: за обслуживание труб, газовых сетей, приборов учета, устранение аварий и контроль давления/качества топлива.

Почему услуги нужно оплачивать отдельно

Как отметили в Газсети, до 2020 года стоимость распределения топлива входила в общий платеж за природный газ. Однако затем ее выделили в отдельный платеж и изменили сам механизм начисления, согласно которому тарифы устанавливает Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Сумма зависит от объема потребленного газа в течение газового года (средства распределяются равными долями на 12 месяцев).

Такой подход связан с сезонностью потребления, ведь зимой клиенты используют ресурс значительно больше, тогда как газовая сеть требует обслуживания в течение всего года.

Для того чтобы газ стабильно поступал в дома, газовики:

проводят обследование газопроводов и устраняют утечки;

ремонтируют сети и обслуживают оборудование;

обеспечивают поддержание работы систем регулирования давления;

обеспечивают работу аварийно-диспетчерской службы и готовность к вызовам.

"Даже летом, когда отопительный сезон завершен, эти работы не прекращаются. Равномерная оплата в течение года позволяет финансировать их постоянно, а потребителям — избегать значительно более высоких платежей в зимние месяцы. Поэтому плата за распределение — это не только доставка газа в дом, но и постоянное содержание газовой сети в надлежащем состоянии", — пояснили в Газсети.

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