Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Поставка газа и его распределение: за что платят украинцы

Поставка газа и его распределение: за что платят украинцы

Ua ru
14 октября 2026 08:50
Расчеты за газ и его распределение: в Газсети объяснили разницу
Коммунальные счета, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

ООО "Газораспределительные сети Украины" из "Группы Нафтогаз" разъяснило разницу между услугой по доставке природного газа и газоснабжением. Также уточнили необходимость разделения этих двух услуг и отдельной оплаты. Речь идет о расчетах с поставщиками за количество потребленного газа и с операторами газораспределительных сетей (облгазами) за обслуживание газовых сетей и транспортировку газа к домам.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского филиала "Газсети", передает издание Новини.LIVE.

Реклама

Разница в оплате за газ и за его распределение

Ключевое различие заключается в том, что услуга газоснабжения предполагает факт покупки самого топлива как товара, а доставка (распределение) газа — это расчет за физическую транспортировку топлива по трубам к каждому дому.

Газоснабжение предусматривает:

  • Покупку объема голубого топлива как коммунального товара;
  • Услугу предоставляют газоснабжающие компании (в частности, ГК "Нафтогаз Украины" или другие газоснабжающие компании);
  • Клиенты платят за использованные кубометры топлива по ценам, установленным компаниями;
  • Компании отвечают за стоимость газа, начисления, состояние личного счета, платежи и консультирование потребителей.

Поставка/распределение природного газа предусматривает:

Читайте также:
  • Обеспечение доступа к газораспределительным сетям и транспортировку газа по трубам к домам и квартирам;
  • Услугу предоставляют операторы газораспределительных сетей (облгазы/филиалы "Газсети", "Киевгаз");
  • Потребители платят за километры и состояние труб, подведенных к домам. Оплачивают распределение равными частями в течение года;
  • Операторы отвечают: за обслуживание труб, газовых сетей, приборов учета, устранение аварий и контроль давления/качества топлива.

Почему услуги нужно оплачивать отдельно

Как отметили в Газсети, до 2020 года стоимость распределения топлива входила в общий платеж за природный газ. Однако затем ее выделили в отдельный платеж и изменили сам механизм начисления, согласно которому тарифы устанавливает Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Сумма зависит от объема потребленного газа в течение газового года (средства распределяются равными долями на 12 месяцев).

Такой подход связан с сезонностью потребления, ведь зимой клиенты используют ресурс значительно больше, тогда как газовая сеть требует обслуживания в течение всего года.

Для того чтобы газ стабильно поступал в дома, газовики:

  • проводят обследование газопроводов и устраняют утечки;
  • ремонтируют сети и обслуживают оборудование;
  • обеспечивают поддержание работы систем регулирования давления;
  • обеспечивают работу аварийно-диспетчерской службы и готовность к вызовам.

"Даже летом, когда отопительный сезон завершен, эти работы не прекращаются. Равномерная оплата в течение года позволяет финансировать их постоянно, а потребителям — избегать значительно более высоких платежей в зимние месяцы. Поэтому плата за распределение — это не только доставка газа в дом, но и постоянное содержание газовой сети в надлежащем состоянии", — пояснили в Газсети.

Ранее Новини.LIVE сообщали, с кого дополнительно взыщут от 300 до 1 000 грн в октябре 2026 года. Некоторым клиентам Нафтогаза придется заплатить дополнительные средства, если их лишили услуги из-за задолженности. После погашения долга необходимо оплатить процедуру возобновления газоснабжения, стоимость которой варьируется.

Еще Новини.LIVE писали о том, что Киевводоканал призвал клиентов перед холодным сезоном убедиться в корректной работе приборов учета. От точной работы счетчиков отопления и горячей воды будут зависеть итоговые суммы в платежках. Поэтому важно вовремя заказать услугу по поверке. Уточнить дату можно в паспорте или свидетельстве счетчика.

цены на газ коммунальные услуги Нафтогаз деньги газоснабжение
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации