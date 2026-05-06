ПриватБанк начисляет клиентам от 250 грн: как получить в мае

До 25 мая клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" имеют возможность гарантированно получить 250 грн. Такую сумму начислят за осуществление некоторых международных межбанковских переводов, если они не происходили в течение последних трех месяцев.

О том, кто и как может получить деньги от банка в мае, рассказывают Новини.LIVE.

За что ПриватБанк начислит 250 грн в мае

Согласно информации финучреждения, речь идет об акционной программе по начислению средств за осуществление SWIFT-переводов путем использования карты международной платежной системы Mastercard в приложении и на портале "Приват24".

Банк сразу начислит 250 грн за осуществление первого SWIFT-перевода с картой Mastercard от Привата, если они не осуществлялись более трех месяцев. Кроме того, раз в месяц возникнет шанс принять участие в розыгрыше 2 500 грн.

"Каждый SWIFT-перевод на сумму от 250 долл. США (или эквивалент в другой валюте) автоматически участвует в ежемесячном розыгрыше 2500 грн кэшбэка. Участник может получить оба поощрения", — объясняют в пресс-службе.

Соответствующей возможностью могут воспользоваться граждане, соблюдая следующие условия:

участники достигли совершеннолетия;

имеют идентификационный код;

есть в наличии активная карта Mastercard от ПриватБанка (карта для выплат, карты Универсальная, Универсальная Gold, а также премиальные карты).

Правила участия в акции от ПриватБанка

По данным госбанка, за первый SWIFT-перевод получить начисление компенсации в 250 грн можно, выполнив несколько шагов. А именно:

необходимо в программе "Привет" в приложении "Приват24" активировать соответствующую акцию;

получить/отправить SWIFT-перевод с картой Mastercard от 250 долларов;

чтобы принять участие в розыгрыше кэшбэка в 2500 грн — регистрация не требуется.

Участникам и победителям акции придет push-уведомление в приложение "Приват24" или на е-почту. Также результаты розыгрыша по кэшбэку банк опубликует на странице акции.

