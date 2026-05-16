Актуализация данных в Ощадбанке: кто лишен возможности и доступа к средствам

Некоторые клиенты государственного "Ощадбанка" лишены права актуализировать данные и иметь доступ к собственным средствам, а также полноценного обслуживания. Трудности ждут тех, кто открыл счет до полномасштабной войны на ныне оккупированных и прифронтовых территориях.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Минфин".

Проблемы с актуализацией данных в Ощадбанке

Одна из гражданок рассказала, что является клиенткой государственного Ощадбанка с 2015 года, а впервые счет был открыт в городе Мариуполь Донецкой области. Во время войны она выехала за границу, а в Украине не имеет ни имущества, ни доверенных лиц.

Какое-то время женщина не пользовалась счетом, а сейчас стало известно о том, что Ощадбанк наложил запрет на расходные операции в связи с отсутствием актуализированных анкетных данных. Согласно правилам госбанка, обновить данные можно, лично обратившись в отделение, где был открыт счет. То есть речь идет о прифронтовых территориях Донецкой области. По данным банка, по состоянию на май 2026 года там до сих пор функционирует только 7 отделений: в г. Краматорск, г. Славянск, н. п. Новодонецкое и Александровка. Она отметила, что фактически речь идет о зоне активных боевых действий.

Также можно осуществить актуализацию данных через мобильное приложение во вкладке "Анкета". Однако клиентка уточнила, что у нее нет такой опции. Как выяснилось в контакт-центре, соответствующая вкладка отсутствует, поскольку отделение в городе Мариуполь, где был открыт счет, не работает из-за российской оккупации.

В связи с этим у женщины остается единственный выход снять запрет — лично посетить отделение именно в Донецкой области или через доверенное лицо.

При попытках пройти верификацию для снятия запрета с предоставлением всех подтверждающих документов во время видеосвязи работники Ощадбанка ей отказали.

Она отметила, что сообщений о необходимости обновить анкетные данные не получала, тогда как уведомления о списании средств за обслуживание счета поступает регулярно ежемесячно. Женщина призвала государственный банк пересмотреть правила для полноценного доступа к счетам в условиях военного положения.

"Складывается такая ситуация, что в условиях военного положения в Украине Ощадбанк лишил меня возможности пользоваться моими деньгами, лишил в одностороннем порядке даже возможности обновить анкетные данные через мобильное приложение. Не по моей вине отделение в городе Мариуполь закрыто. Из-за создания искусственных преград — чтобы снять запрет, я вынуждена ехать в зону активных боевых действий, в то время, как дистанционное предоставление документов и прохождение видеоверификации применяется во всех государственных органах (ПФУ, Реестры, Дія.Підпис)", — говорится в обращении.

Что надо знать об актуализации в Ощадбанке

Требование пройти процедуру по предоставлению актуальных персональных данных предусмотрено законом 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Если информацию не актуализировать, банки будут иметь право закрыть доступ к счету.

Сроки для каждого из клиентов являются индивидуальными, в зависимости от степени риска для деловых отношений, однако не более одного раза в год.

В случае появления необходимости в актуализации данных клиента система автоматически отправляет предупреждение в "Ощад/24" за 30 дней до конечного срока. Также подать личную информацию можно, обратившись в отделении банка области, где был открыт счет.

