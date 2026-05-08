Ощадбанк озвучил правила закрытия карт: их нарушение грозит взысканием комиссий

Карта, банковское отделение.

В государственном "Ощадбанке" дали объяснение клиентам, почему финучреждение может начислять комиссию за "Обслуживание неактивного счета", несмотря на поданное обращение на его закрытие. С такой проблемой обратилась одна из клиенток банка.

Об этом говорится на странице финучреждения в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Проблемы с закрытием счета в Ощадбанке

Гражданка рассказала, что год назад подала обращение в отделении банка на закрытие счета, однако на днях получила уведомление с предупреждением о необходимости уплаты комиссии за "Обслуживание неактивных счетов", которую начнут взимать через 30 дней.

"Уважаемый Ощадбанк! Почему не закрыли до сих пор счет, куда была перечислена зимняя тысяча в 2024 году? 4 мая 2026 года мне пришло смс, что через 30 дней будут снимать средства за неактивный счет... Заявление о закрытии подавала в отделении на Киото, 19, еще в июле 2025 года. На счету 0.84 копейки", — говорится в сообщении.

Правила закрытия карт в Ощадбанке

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, в этом случае были нарушены правила закрытия. Согласно им, банк может закрыть счет на основе поданного заявления исключительно, если на нем нет средств. Их можно забрать либо через кассу, либо переведя через приложение.

Если деньги на закрытой карте останутся, то счет полностью не закроется. Согласно внутренним правилам, за неактивные счета в течение одного года предусмотрено списание комиссии в около 100 грн. Однако списание в долг не произойдет, если на счету не будет хватать полной суммы.

"Ранее с вами общались и сотрудники отделения, сообщали вам, что карта была закрыта и после списания остатка будет осуществлено окончательное закрытие счета. Если будет списание средств за неактивный счет, тогда будет списан только ваш доступный остаток, а именно 0,84 копейки, и в минус по счету средства списываться не будут", — говорится в ответе представителя банка.

После этого периода банк переносит остатки средств клиента на балансовый счет. При отсутствии обращения клиента за своими средствами в течение трех лет Ощадбанк автоматически закроет карту.

