Актуалізація даних в Ощадбанку: хто позбавлений можливості та доступу до коштів

Деякі клієнти державного "Ощадбанку" позбавлені права актуалізувати дані та мати доступ до власних коштів, а також повноцінного обслуговування. Труднощі чекають тих, хто відкрив рахунок до повномасштабної війни на нині окупованих та прифронтових територіях.

Новини.LIVE із посиланням на портал "Мінфін".

Проблеми з актуалізацією даних в Ощадбанку

Одна з громадянок розповіла, що є клієнткою державного Ощадбанку з 2015 року, а вперше рахунок було відкрито в місті Маріуполь Донецької області. Під час війни вона виїхала за кордон, а в Україні не має ані майна, ані довірених осіб.

Якийсь час жінка не користувалась рахунком, а нині стало відомо про те, що Ощадбанк наклав заборону на видаткові операції у зв'язку з відсутністю актуалізованих анкетних даних. Згідно з правилами держбанку, оновити дані можна, особисто звернувшись до відділення, де було відкрито рахунок. Тобто йдеться про прифронтові території Донецької області. За даними банку, станом на травень 2026 року там досі функціонує лише 7 відділень: у м. Краматорськ, м. Слов’янськ, н. п. Новодонецьке та Олександрівка. Вона зауважила, що йдеться фактично про зону активних бойових дій.

Також можна здійснити актуалізацію даних через мобільний застосунок у вкладці "Анкета". Однак клієнтка уточнила, що в неї немає такої опції. Як з’ясувалося у контакт-центрі, відповідна вкладка відсутня, оскільки відділення в місті Маріуполь, де було відкрито рахунок, не працює через російську окупацію.

У зв'язку з цим у жінки залишається єдиний вихід зняти заборону — особисто відвідати відділення саме в Донецькій області або через довірену особу.

Під час спроб пройти верифікацію для зняття заборони з наданням всіх підтверджувальних документів під час відеозв'язку працівники Ощадбанку їй відмовили.

Вона зауважила, що повідомлень, про необхідність оновити анкетні дані не отримувала, тоді як сповіщення про списання коштів за обслуговування рахунку надходить регулярно щомісяця. Жінка закликала державний банк переглянути правила для повноцінного доступу до рахунків в умовах воєнного стану.

"Складається така ситуація, що в умовах воєнного стану в Україні Ощадбанк позбавив мене можливості користуватися моїми грошима, позбавив в однобічному порядку навіть можливості оновити анкетні дані через мобільний додаток. Не з моєї провини відділення в місті Маріуполь закрито. Через створення штучних перепон — щоб зняти заборону, я вимушена їхати в зону активних бойових дій, в той час, коли дистанційне надання документів та проходження відеоверифікації застосовується у всіх державних органах (ПФУ, Реєстри, Дія.Підпис)", — йдеться у зверненні.

Що треба знати про актуалізацію в Ощадбанку

Вимога пройти процедуру з надання актуальних персональних даних передбачена законом 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Якщо інформацію не актуалізувати, банки матимуть право закрити доступ до рахунку.

Терміни для кожного з клієнтів є індивідуальними, залежно від ступеня ризику для ділових відносин, однак не більше одного разу за рік.

У разі появи необхідності в актуалізації даних клієнта система автоматично надсилає попередження в "Ощад/24" за 30 днів до кінцевого терміну. Також подати особисту інформацію можна, звернувшись у відділенні банку області, де було відкрито рахунок.

