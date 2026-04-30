Ощадбанк пересмотрел правила для оплаты картами: изменения актуальны до 15 мая

Банковское учреждение, карта и деньги.

Госфинучреждение "Ощадбанк" временно, до 15 мая 2026 года, обновило правила расчетов за товары или услуги физическими картами и через сервисы Apple Pay/Google Pay. Изменения предусматривают предоставление поощрений в случае оплаты картами Mastercard.

О такой возможности сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Как изменились правила расчетов за товары в Ощадбанке

Как сообщают в Ощадбанке, клиенты могут принять участие в масштабном розыгрыше поощрений в рамках празднования 30-летия Mastercard в Украине.

Организаторы предложат ряд выгод для участников в виде розыгрыша 30 видов призов, в частности подарочных сертификатов, путешествий, мастер-классов от ведущих экспертов сферы здорового питания и спорта, а также главного приза — авто BMW X1.

Владельцы карты Mastercard после регистрации и осуществления транзакций смогут накапливать шансы на победу. За каждую такую операцию будут предоставлять больше шансов выиграть приз, особенно при условии расчета через Apple Pay или Google Pay.

Правила предусматривают, что за каждую оплату картой Mastercard начислят шансы на выигрыш ценных поощрений:

В случае оплаты товаров/услуг картой — будет один шанс; В случае расчета через Apple Pay/Google Pay, получения перевода от 50 грн с карт других банковских учреждений — два шанса.

Такие шансы можно накапливать во время действия акции, количество не ограничивается.

Как присоединиться к акционной программе клиентам Ощадбанка

По информации банка, чтобы получить право на участие в розыгрыше, сначала нужно зарегистрировать одну или несколько платежных карт Mastercard, которыми будут осуществляться расчеты за покупки или на которые будут поступать переводы. Необходимо выполнить следующие шаги:

внести информацию в обязательные поля формы заявки;

дождаться подтверждения регистрации на портале;

после этого карте дадут уникальный идентификатор и внесут в базу акции.

Участники должны накапливать шансы на выигрыш и ожидать определения победителей, которых опубликуют на сайте до 5 июня 2026 года включительно.

"Регистрируйте свою карту Mastercard, осуществляйте транзакции и накапливайте шансы на победу. Каждая транзакция приближает вас к выигрышу, а при оплате через Apple Pay или Google Pay, а также каждый полученный перевод вы получаете еще больше шансов", — добавили организаторы.

