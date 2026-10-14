Ощадбанк відкриває рахунки для виплати 12 000 грн: хто і як може оформити

Чоловік біля відділення банку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року деякі клієнти державного "Ощадбанку" зможуть оформити нову грошову допомогу до 12 000 грн на дітей за урядовою програмою щодо підтримки українських родин. У її рамках передбачається відкриття спецрахунків для зарахування цільових коштів від держави.

Про те, яким чином можливе оформлення виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому з клієнтів Ощадбанку доступна допомога до 12 000 грн

За інформацією пресслужби, держава уповноважила Ощадбанк на відкриття спеціальних рахунків для зарахування виплат у рамках реалізації урядової програми підтримки родин з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з роботою. Громадяни, які мають малолітніх дітей, можуть скористатися можливістю оформлення соцдопомоги "єЯсла".

Суми коштів за цим видом підтримки покликані покрити вартість послуг з догляду за дітьми від одного до трьох років. Ними можна оплатити:

приватні заклади для дошкільнят;

послугу від фізосіб-підприємців та юросіб з догляду за дітьми;

окремі послуги у закладах дошкільної освіти (харчування, гуртки, секції, студії).

Як нараховуватимуть допомогу на дітей та розміри

Програма передбачає надання різних сум допомоги для догляду за дитиною "єЯсла". Зокрема, за певних обставин максимально можна отримати на одну дитину 12 000 грн. Починаючи з 2027 року, суму виплати будуть затверджувати у законі "Про державний бюджет".

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Нині йдеться про такі суми:

8 000 грн — для кожної дитини щомісяця;

12 000 грн — для кожної дитини з інвалідністю щомісяця.

Зарахування коштів відбуватиметься на щомісячній основі на рахунок із спеціальним режимом використання "Дія.Картка".

Згідно з правилами, надану допомогу "єЯсла" можна бути використати протягом 90 календарних днів з дати досягнення дитиною трьох років.

Як клієнтам Ощадбанку оформити виплати на дітей

У разі відповідності умовам програми потрібно подати заяву для оформлення грошової допомоги "єЯсла". Для цього можна звернутися до Пенсійного фонду особисто, поштою чи завдяки цифровим сервісам. Також така послуга доступна на єдиному держпорталі "Дія", через ЦНАП, виконавчі органи місцевої ради.

Окрім заяви, потрібно надати додаткову інформацію. Виплати призначають на основі поданих:

свідоцтва про народження дитини;

копії рішення про встановлення опіки (для опікунів);

копії/витягу з наказу роботодавця щодо виходу на роботу на цілий день;

довідки про підтвердження місця роботи у режимі повного дня.

Після звернення до ПФУ та оформлення виплат потім потрібно звернутися до Ощадбанку, щоб відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги за програмою "єЯсла".

Очікується, що допомогу нараховуватимуть з місяця після досягнення дитиною одного року та до трьох років включно.

Виплати почнуть надходити з місяця подання заяви.

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