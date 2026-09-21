В Украине запустили автоматическое взыскание алиментов: что изменится для должников

Кредитная карта в руках. Фото: Новини.LIVE

С 23 октября в Украине меняются правила проведения исполнительного производства. Банки и исполнители будут более активно взаимодействовать через цифровую систему, поэтому счета должников будет проще находить, а средства — взыскивать. Для украинцев это означает важные изменения: деньги с карты могут списать без нового обращения в суд, если уже существует исполнительное производство.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Маслов в эфире телемарафона "Єдині новини", передают Новини.LIVE.

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Почему деньги с карты могут списать автоматически

Речь идет о законе №4833-IX, основная часть которого вступает в силу 23 октября 2026 года. Документ предусматривает цифровизацию исполнительного производства и автоматизированное взаимодействие исполнителей с банками, финансовыми учреждениями и государственными реестрами.

По словам Дениса Маслова, новый механизм должен значительно ускорить поиск счетов должников. Если в отношении человека уже имеется исполнительный документ и открыто исполнительное производство, исполнитель сможет получать информацию о его счетах в автоматизированном режиме.

То есть должнику не стоит рассчитывать, что деньги в другом банке останутся незамеченными.

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Нужно ли для списания с карты новое решение суда

Если исполнительное производство уже открыто на основании соответствующего исполнительного документа, отдельно обращаться в суд только для того, чтобы найти счет и взыскать с него средства, не требуется.

Проще говоря, схема будет выглядеть так: есть долг и исполнительный документ — открывается исполнительное производство — исполнитель получает информацию о счетах — на средства может быть наложен арест — в рамках процедуры деньги могут быть списаны на погашение долга.

Поэтому сама по себе дата 23 октября не означает, что у всех украинцев начнут списывать деньги с карт. Новые правила касаются прежде всего тех, в отношении кого уже осуществляется принудительное исполнение.

Какие долги могут взыскиваться

Механизм касается не только алиментов. Принудительное исполнение может применяться по различным исполнительным документам, если для этого имеются предусмотренные законом основания.

Это могут быть, в частности, долги, по которым имеется решение суда, отдельные штрафы, имущественные обязательства и задолженность по алиментам.

В то же время просроченный кредит или другой долг сам по себе не означает, что банк сразу спишет деньги с карты. Для принудительного взыскания необходим исполнительный документ и соответствующее исполнительное производство.

Сколько денег могут списать с карты

Взыскание может быть обращено на средства должника на банковских счетах, однако закон предусматривает исключения и ограничения.

Во время военного положения физическое лицо-должник может пользоваться одним определенным текущим счетом для расходных операций в пределах двух минимальных зарплат в месяц.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Таким образом, речь идет о 17 294 грн в месяц.

Это означает, что человек с арестованными счетами может обратиться к исполнителю с заявлением об определении одного счета для расходных операций и пользоваться средствами в пределах установленного лимита.

В то же время конкретная сумма взыскания зависит от размера долга и требований исполнительного документа.

Что будет с алиментами

Особенно важно разобраться с алиментами, поскольку здесь возможны две разные ситуации.

Если у человека есть задолженность по алиментам, его банковские счета могут быть использованы для принудительного взыскания задолженности в рамках исполнительного производства. Автоматизированный обмен информацией с банками упрощает для исполнителя поиск таких счетов.

Если же человек получает алименты, ситуация иная. Закон предусматривает средства, на которые не может быть обращено взыскание, поэтому защищенные выплаты нельзя просто приравнять к обычным деньгам должника.

Получателям алиментов следует хранить документы и банковские выписки, подтверждающие происхождение средств. Это особенно важно в случае, если на счет наложен арест и возникла необходимость доказать, что определенные деньги имеют защищенное законом назначение.

Арест карты и списание денег — не одно и то же

Важно различать арест и фактическое списание средств.

Арест означает, что человек не может свободно распоряжаться деньгами в пределах определенной суммы. Списание — это уже фактический перевод средств для выполнения требований взыскателя.

Поэтому уведомление об аресте счета еще не означает, что все деньги с карты сразу заберут.

Что реально изменится для украинцев с 23 октября

Главное изменение — исполнителям станет проще и быстрее получать информацию о счетах должников.

Ранее для установления счетов и проведения исполнительных действий использовалось значительное количество отдельных процедур. Новая система предусматривает более тесное автоматизированное взаимодействие между исполнителями, банками и реестрами.

Для должника это означает, что спрятать деньги в другом банке будет сложнее, если в отношении него уже открыто исполнительное производство.

В то же время новые правила не означают, что любой банк сможет без причины списать деньги с карты. Должно существовать законное основание для принудительного исполнения, а взыскание проводится в рамках конкретного исполнительного производства.

Поэтому украинцам, у которых есть долги, стоит проверить, открыты ли в их отношении исполнительные производства. А тем, кто получает алименты или другие защищенные выплаты, — иметь документы, подтверждающие происхождение средств.

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