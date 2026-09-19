Налоговая льгота: за какие расходы можно вернуть НДФЛ в 2026 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут вернуть часть уплаченного налога, если в 2025 году у них были определенные расходы и официальный доход. Налоговая скидка позволяет уменьшить годовой налогооблагаемый доход на сумму подтвержденных расходов и вернуть часть НДФЛ. Подать декларацию по расходам за 2025 год можно до 31 декабря 2026 года включительно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто может получить налоговую скидку

Воспользоваться налоговой скидкой могут физические лица — резиденты Украины, которые получают официальную заработную плату и уплачивают с нее НДФЛ.

Важно иметь документы, подтверждающие фактические расходы: квитанции, чеки, платежные поручения, договоры и другие расчетные документы. В них должны быть указаны стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или оплаты.

Сумма возврата зависит от размера подтвержденных расходов и уплаченного в течение года НДФЛ. Для большинства расходов базовая ставка НДФЛ составляет 18%, но для отдельных видов налоговой скидки действуют специальные ограничения.

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Обучение

В налоговую скидку можно включить расходы на обучение в отечественных учреждениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования.

Скидку может оформить человек, который оплачивал собственное обучение или обучение члена семьи первой степени родства — в частности, детей, родителей или супруга/супруги.

Например, если в 2025 году человек потратил на обучение 20 000 грн и у него есть достаточная сумма уплаченного НДФЛ, ориентировочная сумма возврата может составить до 3 600 грн.

В то же время окончательная сумма определяется при расчете налоговой скидки с учетом годового дохода и других предусмотренных законом условий.

Страхование и негосударственная пенсия

Вернуть часть НДФЛ можно также по взносам по договорам долгосрочного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.

По расходам 2025 года для налогоплательщика предельная сумма, которую можно учесть по данному виду скидки, составляла 4 240 грн в месяц. Если договор действовал в течение всего года, максимальная сумма расходов для расчета составляет 50 880 грн.

При условии достаточного дохода и уплаченного НДФЛ 18% от этой суммы — это до 9 158 грн потенциального возврата.

Фактическая сумма будет зависеть от конкретных условий договора, количества месяцев, за которые уплачивались взносы, и суммы НДФЛ, уплаченного с зарплаты.

Проценты по ипотеке

Налоговую скидку можно оформить и на часть процентов, уплаченных по ипотечному жилищному кредиту.

Здесь нельзя просто взять всю сумму процентов и умножить ее на 18%. Расчет производится по специальным правилам, предусмотренным Налоговым кодексом, в частности с учетом условий кредита и площади жилья.

Поэтому перед подачей декларации необходимо проверить документы банка и определить сумму процентов, соответствующую требованиям для получения налоговой скидки.

Благотворительные взносы

Часть расходов на благотворительность также можно вернуть через налоговую скидку. Речь идет о средствах или стоимости имущества, переданных некоммерческим организациям, которые соответствуют требованиям Налогового кодекса.

При этом в скидку можно включить сумму, не превышающую 4% годового налогооблагаемого дохода.

Например, если годовой налогооблагаемый доход составил 240 000 грн, в расчет можно включить благотворительные расходы максимум на 9 600 грн. При ставке 18% это может дать до 1 728 грн возврата НДФЛ, если у человека есть достаточная сумма уплаченного налога и выполнены все остальные условия.

Важно сохранять документы, подтверждающие именно благотворительный платеж и его получателя.

Вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление

К налоговой скидке относятся расходы на вспомогательные репродуктивные технологии, в частности соответствующие процедуры, обследования и связанные с ними медицинские услуги.

Для этого вида расходов действуют отдельные правила расчета. В частности, сумма расходов на вспомогательные репродуктивные технологии, которая учитывается для налоговой скидки, не должна превышать трети годового дохода в виде заработной платы.

Также к налоговой льготе могут относиться отдельные расходы, связанные с усыновлением, в частности государственные платежи, предусмотренные законодательством.

Аренда жилья

Отдельное право на налоговую скидку предусмотрено для части граждан, арендующих жилье. По расходам 2025 года им могут воспользоваться плательщики НДФЛ со статусом внутренне перемещенного лица, участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Аренда должна быть оформлена договором в соответствии с требованиями законодательства, а оплата — подтверждена документами.

В то же время существуют дополнительные условия. В частности, налогоплательщик и члены его семьи первой степени родства не должны иметь пригодной для проживания жилой недвижимости за пределами временно оккупированной территории Украины и не должны получать предусмотренные законодательством бюджетные выплаты на покрытие расходов на проживание.

Размер расходов на аренду, который можно учесть для получения скидки, также имеет законодательное ограничение.

Как получить возврат денег

Чтобы воспользоваться налоговой скидкой по расходам 2025 года, необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах до 31 декабря 2026 года включительно.

К декларации прилагаются документы, подтверждающие расходы и право на получение скидки. Подать документы можно лично, по почте или в электронном виде через Электронный кабинет.

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Также Новини.LIVE рассказывали, как облагаются налогом выплаты семьям погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих. Пособие, предусмотренное законодательством, не включается в налогооблагаемый доход, поэтому с него не должны удерживаться НДФЛ и военный сбор. В то же время отдельные компенсации, которые превышают установленные законодательством размеры или не подпадают под соответствующую льготу, могут облагаться налогом.