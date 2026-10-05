ПриватБанк проверяет счета украинцев: из-за чего могут прекратить обслуживание

Женщина проходит мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Банковский счет может быть проверен, если операции клиента требуют дополнительного подтверждения. ПриватБанк в таких случаях может запросить документы о происхождении средств или объяснения платежей. При определенных обстоятельствах это может привести к прекращению обслуживания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Почему банк может проверить счет

Финансовый мониторинг является обязательной процедурой для банков. В ходе него анализируются операции клиента, их соответствие информации о его деятельности и, при необходимости, может быть запрошено подтверждение происхождения средств.

Сам факт такого запроса не означает, что клиент нарушил закон или банк планирует заблокировать счет. Если человек может объяснить происхождение денег и предоставить необходимые документы, проверка может завершиться без прекращения обслуживания.

По каким причинам ПриватБанк может прекратить обслуживание

Банк может отказаться от поддержания деловых отношений, в частности, если клиент не предоставляет необходимые документы или информацию, не проходит надлежащую проверку или для банка возникает неприемлемо высокий уровень риска.

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Основанием также могут стать подозрительные операции, недостоверные или неактуальные данные клиента, в частности информация о налоговом резидентстве.

В то же время сама по себе большая сумма перевода не означает автоматического прекращения обслуживания. Важно, чтобы клиент мог объяснить экономический смысл операции и, при необходимости, подтвердить источник средств.

Какие документы могут запросить

В зависимости от ситуации банк может попросить подтвердить, откуда поступили деньги. Это могут быть документы о заработной плате, доходах от предпринимательской деятельности, продаже недвижимости или другого имущества, получении наследства, подарка и других законных источников дохода.

Поэтому документы, подтверждающие происхождение значительных средств, стоит хранить, особенно если человек планирует крупные переводы или покупки.

Что делать, если банк запросил информацию

Игнорировать запрос не стоит. Клиенту необходимо предоставить запрошенные документы и объяснения в установленном банком порядке.

Если происхождение средств подтверждено, а данные клиента актуальны, это помогает пройти проверку без лишних проблем. В то же время окончательное решение банк принимает с учетом результатов финансового мониторинга и оценки риска.

Почему эта тема стала актуальной

4 октября 2026 года появилась история клиента ПриватБанка, который заявил, что прошел финансовый мониторинг и предоставил документы о происхождении средств, однако через несколько дней получил уведомление о прекращении обслуживания.

Это отдельный случай с клиентом, и он не означает, что банк будет прекращать обслуживание всех людей, получающих подобные запросы.

Что будет с деньгами на счете

Прекращение деловых отношений не означает, что средства клиента автоматически исчезают. Возврат остатка средств осуществляется в соответствии с законодательством и процедурами банка.

Поэтому, если ПриватБанк сообщил о прекращении обслуживания, клиенту следует внимательно ознакомиться с уведомлением банка и выполнить указанные в нем действия в отношении остатка средств.

Что следует сделать владельцам счетов

Чтобы не возникало проблем при финансовом мониторинге, клиентам следует:

поддерживать актуальность персональных данных в банке;

не игнорировать запросы о предоставлении документов;

хранить подтверждения происхождения значительных сумм;

заранее подготовить документы на случай крупного перевода;

четко объяснять назначение и происхождение средств.

Таким образом, запрос ПриватБанка о предоставлении документов сам по себе не означает блокировку счета.

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Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк может требовать личной идентификации от клиентов, находящихся за границей. В частности, такая ситуация может возникнуть, если счет открывался по нотариальной доверенности. Без завершения необходимой проверки клиент может не получить доступ к средствам на счете.