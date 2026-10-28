Карта ПриватБанка в руках. Фото: УНИАН

До 31 декабря этого года в государственном "ПриватБанке" действует поощрительная программа, предусматривающая предоставление бонусов некоторым клиентам, которые будут тратить ежемесячно более 15 000 грн. В частности, речь идет о денежных сертификатах и других ценных призах, которые при определенных условиях получат владельцы карт международной платежной системы Mastercard.

О том, кто и как может присоединиться к этой инициативе, рассказывают Новини.LIVE.

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При каких условиях ПриватБанк гарантирует вознаграждения

Согласно информации банка, клиенты будут иметь право ежемесячно получать денежные сертификаты и другие призы за осуществление расчетов.

Этим правом наделены физические лица-предприниматели в случае первого дистанционного открытия счетов ФЛП в ПриватБанке с картами системы Mastercard.

После проведения платежей на определенную сумму они будут включены в список участников розыгрыша от ПриватБанка следующих подарков:

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Денежные поощрения: сертификат giftmall номиналом 1 000 грн (получат первые 200 клиентов); Призы: зарядная станция EcoFlow, MacBook, топливо.

Согласно правилам, каждый участник в течение срока действия программы сможет получить один сертификат и один ценный приз.

Условия участия в программе от ПриватБанка

Согласно условиям, участие в инициативе не требует отдельной регистрации. Чтобы стать претендентом на бонусы, необходимо выполнить следующие требования:

В течение срока действия программы онлайн открыть счет физического лица-предпринимателя по тарифу "Бизнес Старт" (для физических лиц в сфере ІТ — по тарифу IT-Expert) с картой системы Mastercard;

Осуществить оплату бизнес-картой в торгово-сервисных сетях или в интернете на сумму от 15 000 или 30 000 грн.

Это даст возможность получить:

При расходах свыше 15 000 грн в месяц — право на сертификат в размере 1 000 грн;

При расходах более 30 000 грн в месяц — появится возможность получить призы (зарядную станцию, MacBook и годовой запас топлива).

Сроки проведения розыгрышей в ПриватБанке

Ожидается, что банк организует несколько этапов розыгрышей бонусов:

До 31 октября 2026 года;

До 30 ноября 2026 года;

До 31 декабря 2026 года.

Победители получат уведомление в мобильном приложении "Приват24" или по электронной почте.

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