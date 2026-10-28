Расчеты от 15 000 грн: какие бонусы гарантирует ПриватБанк
До 31 декабря этого года в государственном "ПриватБанке" действует поощрительная программа, предусматривающая предоставление бонусов некоторым клиентам, которые будут тратить ежемесячно более 15 000 грн. В частности, речь идет о денежных сертификатах и других ценных призах, которые при определенных условиях получат владельцы карт международной платежной системы Mastercard.
О том, кто и как может присоединиться к этой инициативе, рассказывают Новини.LIVE.
При каких условиях ПриватБанк гарантирует вознаграждения
Согласно информации банка, клиенты будут иметь право ежемесячно получать денежные сертификаты и другие призы за осуществление расчетов.
Этим правом наделены физические лица-предприниматели в случае первого дистанционного открытия счетов ФЛП в ПриватБанке с картами системы Mastercard.
После проведения платежей на определенную сумму они будут включены в список участников розыгрыша от ПриватБанка следующих подарков:
- Денежные поощрения: сертификат giftmall номиналом 1 000 грн (получат первые 200 клиентов);
- Призы: зарядная станция EcoFlow, MacBook, топливо.
Согласно правилам, каждый участник в течение срока действия программы сможет получить один сертификат и один ценный приз.
Условия участия в программе от ПриватБанка
Согласно условиям, участие в инициативе не требует отдельной регистрации. Чтобы стать претендентом на бонусы, необходимо выполнить следующие требования:
- В течение срока действия программы онлайн открыть счет физического лица-предпринимателя по тарифу "Бизнес Старт" (для физических лиц в сфере ІТ — по тарифу IT-Expert) с картой системы Mastercard;
- Осуществить оплату бизнес-картой в торгово-сервисных сетях или в интернете на сумму от 15 000 или 30 000 грн.
Это даст возможность получить:
- При расходах свыше 15 000 грн в месяц — право на сертификат в размере 1 000 грн;
- При расходах более 30 000 грн в месяц — появится возможность получить призы (зарядную станцию, MacBook и годовой запас топлива).
Сроки проведения розыгрышей в ПриватБанке
Ожидается, что банк организует несколько этапов розыгрышей бонусов:
- До 31 октября 2026 года;
- До 30 ноября 2026 года;
- До 31 декабря 2026 года.
Победители получат уведомление в мобильном приложении "Приват24" или по электронной почте.
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