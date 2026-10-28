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Главная Финансы Расчеты от 15 000 грн: какие бонусы гарантирует ПриватБанк

Расчеты от 15 000 грн: какие бонусы гарантирует ПриватБанк

Ua ru
28 октября 2026 07:01
ПриватБанк предоставит клиентам бонусы за ежемесячные расчеты от 15 000 грн УНИАН
Карта ПриватБанка в руках. Фото: УНИАН

До 31 декабря этого года в государственном "ПриватБанке" действует поощрительная программа, предусматривающая предоставление бонусов некоторым клиентам, которые будут тратить ежемесячно более 15 000 грн. В частности, речь идет о денежных сертификатах и других ценных призах, которые при определенных условиях получат владельцы карт международной платежной системы Mastercard.

О том, кто и как может присоединиться к этой инициативе, рассказывают Новини.LIVE.

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При каких условиях ПриватБанк гарантирует вознаграждения

Согласно информации банка, клиенты будут иметь право ежемесячно получать денежные сертификаты и другие призы за осуществление расчетов.

Этим правом наделены физические лица-предприниматели в случае первого дистанционного открытия счетов ФЛП в ПриватБанке с картами системы Mastercard.

После проведения платежей на определенную сумму они будут включены в список участников розыгрыша от ПриватБанка следующих подарков:

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  1. Денежные поощрения: сертификат giftmall номиналом 1 000 грн (получат первые 200 клиентов);
  2. Призы: зарядная станция EcoFlow, MacBook, топливо.

Согласно правилам, каждый участник в течение срока действия программы сможет получить один сертификат и один ценный приз.

Условия участия в программе от ПриватБанка

Согласно условиям, участие в инициативе не требует отдельной регистрации. Чтобы стать претендентом на бонусы, необходимо выполнить следующие требования:

  • В течение срока действия программы онлайн открыть счет физического лица-предпринимателя по тарифу "Бизнес Старт" (для физических лиц в сфере ІТ — по тарифу IT-Expert) с картой системы Mastercard;
  • Осуществить оплату бизнес-картой в торгово-сервисных сетях или в интернете на сумму от 15 000 или 30 000 грн.

Это даст возможность получить:

  • При расходах свыше 15 000 грн в месяц — право на сертификат в размере 1 000 грн;
  • При расходах более 30 000 грн в месяц — появится возможность получить призы (зарядную станцию, MacBook и годовой запас топлива).

Сроки проведения розыгрышей в ПриватБанке

Ожидается, что банк организует несколько этапов розыгрышей бонусов:

  • До 31 октября 2026 года;
  • До 30 ноября 2026 года;
  • До 31 декабря 2026 года.

Победители получат уведомление в мобильном приложении "Приват24" или по электронной почте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года оформление кредита на покупку автомобиля стало доступно онлайн в несколько кликов в "Приват24". Среди преимуществ услуги: подавать заявки на оформление кредитов можно дистанционно, а получить предварительное решение можно за 5 минут.

Еще Новини.LIVE писали о том, что госбанк добавил в "Приват24" открытый банкинг. Услуга обеспечит безопасное и удобное управление деньгами. В частности, можно будет добавить счета других банков и просматривать различные балансы, операции в архиве. Уже доступны счета четырех украинских банков.

ПриватБанк банки банковские карты деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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