Картка ПриватБанку в руках. Фото: УНІАН

До 31 грудня цього року у державному "ПриватБанку" діє заохочувальна програма, що передбачає надання бонусів деяким клієнтам, які витрачатимуть щомісяця понад 15 000 грн. Зокрема, йдеться про грошові сертифікати та інші цінні призи, які отримають за певних умов власники карток міжнародної платіжної системи Mastercard.

Про те, хто і як може долучитися до ініціативи, розповідають Новини.LIVE.

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За яких умов ПриватБанк гарантує винагороди

Згідно з інформацією банку, клієнти матимуть право щомісяця отримувати грошові сертифікати та інші призи за здійснення розрахунків.

Ним наділені фізособи-підприємці у разі першого дистанційного відкриття рахунків фізосіб-підприємців у ПриватБанку з картками системи Mastercard.

Після проведення оплат на певну суму вони долучаться до списку учасників на розіграш від ПриватБанку таких подарунків:

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Грошові заохочення: сертифікат giftmall номіналом 1 000 грн (отримають перші 200 клієнтів); Призи: зарядна станція EcoFlow, MacBook, пальне.

Згідно з правилами, кожен учасник за час дії програми матиме можливість отримати один сертифікат та цінний приз.

Умови участі у програмі від ПриватБанку

За умовами, участь в ініціативі не передбачає окремої реєстрації. Для того, щоб стати претендентом на бонуси, потрібно дотриматися таких вимог:

Протягом дії програми онлайн відкрити рахунок фізособи-підприємця за тарифом "Бізнес Старт" (для фізосіб ІТ — за тарифом IT-Expert) з картою від системи Mastercard;

Зробити оплату бізнес-карткою в торговельно-сервісних мережах чи інтернеті на суму від 15 000 чи 30 000 грн.

Це дасть можливість отримати:

За умови витрат у понад 15 000 грн за місяць — виникне право на сертифікат у розмірі 1 000 грн;

За умови витрат у більш ніж 30 000 грн за місяць — з'явиться можливість отримати призи (зарядну станцію, MacBook та річний обсяг пального).

Терміни проведення розіграшів у ПриватБанку

Очікується, що банк організує кілька етапів розіграшів бонусів:

До 31 жовтня 2026 року;

До 30 листопада 2026 року;

До 31 грудня 2026 року.

Переможцям надійде сповіщення у мобільному застосунку "Приват24" або на електронну пошту.

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