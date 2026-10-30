Мужчина с наличными у банкомата. Фото: Новини.LIVE

В Украине заработал механизм автоматического снятия ареста с банковских счетов после полного погашения долга. Теперь при определенных законом условиях украинцам не нужно отдельно обращаться к исполнителю, подавать квитанции и ждать оформления документов. Новые правила действуют для исполнительных производств со суммой взыскания до 86 470 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как будет сниматься арест со счетов после уплаты долга

С 23 октября 2026 года в Украине действуют новые положения законодательства, предусматривающие автоматизацию отдельных процедур исполнительного производства. Изменения касаются, в частности, снятия арестов с банковских счетов после полного погашения задолженности.

Ранее после уплаты долга человеку могло потребоваться дополнительно обратиться к государственному или частному исполнителю, предоставить подтверждение оплаты и дождаться соответствующего решения. Теперь эти действия при определенных законом условиях будет выполнять автоматизированная система исполнительного производства.

Процедура будет проходить следующим образом:

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лицо полностью погашает задолженность по исполнительному производству;

автоматизированная система формирует уведомление о погашении долга;

информация о должнике исключается из Единого реестра должников, а уведомление направляется в соответствующие учреждения;

банк получает уведомление и снимает арест со средств не позднее следующего дня после его поступления.

После выполнения всех требований человек сможет восстановить доступ к средствам без дополнительного оформления документов через исполнителя. В то же время автоматическое снятие ареста не означает, что деньги станут доступны в тот же момент: для банка предусмотрен срок до следующего дня после получения уведомления.

Какие долги можно погасить для автоматической разблокировки счетов

Новый механизм распространяется на исполнительные производства, в которых сумма взыскания не превышает десяти минимальных заработных плат. В 2026 году этот порог составляет 86 470 гривен.

Процедура может применяться к различным денежным обязательствам, в частности к административным штрафам, если конкретное исполнительное производство соответствует требованиям законодательства.

Однако важно учитывать, что для автоматического снятия ареста недостаточно уплатить только основной долг. Необходимо полностью выполнить финансовые обязательства в рамках исполнительного производства.

В общую сумму могут входить:

основная задолженность перед взыскателем;

исполнительный сбор или вознаграждение частного исполнителя;

расходы на исполнительное производство;

штрафы, если они подлежат взысканию.

Если хотя бы часть обязательных платежей останется неуплаченной, оснований для автоматического формирования уведомления о полном погашении может не быть.

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