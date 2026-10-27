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Главная Финансы Расчеты за услуги ЖКХ через Ощад 24/7: актуальные тарифы

Расчеты за услуги ЖКХ через Ощад 24/7: актуальные тарифы

Ua ru
27 октября 2026 06:01
Оплата коммуналки в Ощад 24/7: какие предусмотрены тарифы на операции Новини.LIVE
Смартфон, счета за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с помощью онлайн-сервисов. В банке объяснили, как быстро произвести оплату через смартфон или сайт, а также уточнили, какие тарифы предусмотрены для соответствующих операций.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Как произвести оплату через "Ощад 24/7"

По информации госбанка, сервис "Ощад 24/7" позволяет избежать лишних походов в отделения, предоставляя возможность дистанционного осуществления различных платежей, в частности за жилищно-коммунальные услуги. Такой сервис является полностью безопасным и удобным.

Для оплаты счетов клиентам доступны:

  1. Веб-банкинг "Ощад 24/7";
  2. Приложение "Мобильный Ощад";
  3. Оплата счетов на сайте Ощадбанка.

В частности, чтобы оплатить коммунальные услуги в "Мобильном Ощаде", необходимо выполнить следующие шаги:

Читайте также:
  • Зайти в раздел "Платежи";
  • Выбрать "Коммунальные услуги";
  • Указать категорию услуг и поставщика;
  • Ввести номер договора;
  • Указать сумму оплаты;
  • Подтвердить действие.

Аналогичный алгоритм оплаты услуг ЖКХ на сайте "Ощад 24/7" с компьютера:

  • Необходимо перейти в раздел "Платежи и переводы";
  • Нажать на опцию "Коммунальные платежи";
  • Выбрать в своем регионе вид услуги;
  • Добавить номер лицевого счета;
  • Ввести необходимую сумму к оплате;
  • Подтвердить платеж.

Основные тарифы "Ощад 24/7" для оплаты счетов

Что касается стоимости услуги по осуществлению платежей, то она зависит от типа расчета. В частности, для договорных платежей, внесенных в меню веб-банкинга или мобильного приложения за коммунальные услуги, предусмотрены следующие условия:

  • Если оплата производится с карты Ощадбанка — сумма будет списана в соответствии с условиями договора с получателем;
  • если с карты другого банка — 1,5% от суммы (минимум 2 грн).

При отсутствии договорных платежей, внесенных в меню веб-банкинга или мобильного банкинга, при оплате коммунальных услуг действуют следующие условия:

  • С карты Ощадбанка — 1,0% от суммы платежа (минимум 3 грн);
  • С карты другого банка — 2% от суммы платежа (не менее 3 грн).

В случае осуществления платежей на произвольные реквизиты (IBAN) на счета получателей, открытые в Ощадбанке, действуют следующие правила:

  • С карты Ощадбанка — комиссия не взимается;
  • С карты другого банка — такой вид платежей не предусмотрен.

При осуществлении платежей на произвольные реквизиты (IBAN) на счета получателей, открытые в других банках, условия следующие:

  • С карты Ощадбанка — 0,5 % от суммы платежа (минимум 5 грн — максимум 500 грн);
  • С карты другого банка — оплата картой другого банка не предусмотрена.

Расчеты за услуги связи в пользу ПАО "Укртелеком", TravelSim:

  • С карты Ощадбанка — не тарифицируется;
  • С карты другого банка — 1,5 % от суммы (минимум 2 грн).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк может расторгнуть сотрудничество с любым клиентом, если будут выявлены рискованные или подозрительные операции, а также в случае непредставления необходимых документов или объяснений об источниках полученных средств. Известно, как нужно действовать, чтобы вывести заблокированные денежные средства на другие счета. Выполнить такую процедуру необходимо в течение 30 календарных дней.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке некоторым клиентам, находящимся за границей, сложно получить детские выплаты на банковские карты. Такое может произойти у тех, кто обновил паспорт. Система может сохранять старый формат, из-за чего клиенту необходимо лично явиться в отделение с документами для обновления соответствующей информации.

коммунальные услуги Ощадбанк банки деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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