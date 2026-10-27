Смартфон, счета за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с помощью онлайн-сервисов. В банке объяснили, как быстро произвести оплату через смартфон или сайт, а также уточнили, какие тарифы предусмотрены для соответствующих операций.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Как произвести оплату через "Ощад 24/7"

По информации госбанка, сервис "Ощад 24/7" позволяет избежать лишних походов в отделения, предоставляя возможность дистанционного осуществления различных платежей, в частности за жилищно-коммунальные услуги. Такой сервис является полностью безопасным и удобным.

Для оплаты счетов клиентам доступны:

Веб-банкинг "Ощад 24/7"; Приложение "Мобильный Ощад"; Оплата счетов на сайте Ощадбанка.

В частности, чтобы оплатить коммунальные услуги в "Мобильном Ощаде", необходимо выполнить следующие шаги:

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Зайти в раздел "Платежи";

Выбрать "Коммунальные услуги";

Указать категорию услуг и поставщика;

Ввести номер договора;

Указать сумму оплаты;

Подтвердить действие.

Аналогичный алгоритм оплаты услуг ЖКХ на сайте "Ощад 24/7" с компьютера:

Необходимо перейти в раздел "Платежи и переводы";

Нажать на опцию "Коммунальные платежи";

Выбрать в своем регионе вид услуги;

Добавить номер лицевого счета;

Ввести необходимую сумму к оплате;

Подтвердить платеж.

Основные тарифы "Ощад 24/7" для оплаты счетов

Что касается стоимости услуги по осуществлению платежей, то она зависит от типа расчета. В частности, для договорных платежей, внесенных в меню веб-банкинга или мобильного приложения за коммунальные услуги, предусмотрены следующие условия:

Если оплата производится с карты Ощадбанка — сумма будет списана в соответствии с условиями договора с получателем;

если с карты другого банка — 1,5% от суммы (минимум 2 грн).

При отсутствии договорных платежей, внесенных в меню веб-банкинга или мобильного банкинга, при оплате коммунальных услуг действуют следующие условия:

С карты Ощадбанка — 1,0% от суммы платежа (минимум 3 грн);

С карты другого банка — 2% от суммы платежа (не менее 3 грн).

В случае осуществления платежей на произвольные реквизиты (IBAN) на счета получателей, открытые в Ощадбанке, действуют следующие правила:

С карты Ощадбанка — комиссия не взимается;

С карты другого банка — такой вид платежей не предусмотрен.

При осуществлении платежей на произвольные реквизиты (IBAN) на счета получателей, открытые в других банках, условия следующие:

С карты Ощадбанка — 0,5 % от суммы платежа (минимум 5 грн — максимум 500 грн);

С карты другого банка — оплата картой другого банка не предусмотрена.

Расчеты за услуги связи в пользу ПАО "Укртелеком", TravelSim:

С карты Ощадбанка — не тарифицируется;

С карты другого банка — 1,5 % от суммы (минимум 2 грн).

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