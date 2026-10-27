Расчеты за услуги ЖКХ через Ощад 24/7: актуальные тарифы
Клиенты государственного "Ощадбанка" могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с помощью онлайн-сервисов. В банке объяснили, как быстро произвести оплату через смартфон или сайт, а также уточнили, какие тарифы предусмотрены для соответствующих операций.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Как произвести оплату через "Ощад 24/7"
По информации госбанка, сервис "Ощад 24/7" позволяет избежать лишних походов в отделения, предоставляя возможность дистанционного осуществления различных платежей, в частности за жилищно-коммунальные услуги. Такой сервис является полностью безопасным и удобным.
Для оплаты счетов клиентам доступны:
- Веб-банкинг "Ощад 24/7";
- Приложение "Мобильный Ощад";
- Оплата счетов на сайте Ощадбанка.
В частности, чтобы оплатить коммунальные услуги в "Мобильном Ощаде", необходимо выполнить следующие шаги:
- Зайти в раздел "Платежи";
- Выбрать "Коммунальные услуги";
- Указать категорию услуг и поставщика;
- Ввести номер договора;
- Указать сумму оплаты;
- Подтвердить действие.
Аналогичный алгоритм оплаты услуг ЖКХ на сайте "Ощад 24/7" с компьютера:
- Необходимо перейти в раздел "Платежи и переводы";
- Нажать на опцию "Коммунальные платежи";
- Выбрать в своем регионе вид услуги;
- Добавить номер лицевого счета;
- Ввести необходимую сумму к оплате;
- Подтвердить платеж.
Основные тарифы "Ощад 24/7" для оплаты счетов
Что касается стоимости услуги по осуществлению платежей, то она зависит от типа расчета. В частности, для договорных платежей, внесенных в меню веб-банкинга или мобильного приложения за коммунальные услуги, предусмотрены следующие условия:
- Если оплата производится с карты Ощадбанка — сумма будет списана в соответствии с условиями договора с получателем;
- если с карты другого банка — 1,5% от суммы (минимум 2 грн).
При отсутствии договорных платежей, внесенных в меню веб-банкинга или мобильного банкинга, при оплате коммунальных услуг действуют следующие условия:
- С карты Ощадбанка — 1,0% от суммы платежа (минимум 3 грн);
- С карты другого банка — 2% от суммы платежа (не менее 3 грн).
В случае осуществления платежей на произвольные реквизиты (IBAN) на счета получателей, открытые в Ощадбанке, действуют следующие правила:
- С карты Ощадбанка — комиссия не взимается;
- С карты другого банка — такой вид платежей не предусмотрен.
При осуществлении платежей на произвольные реквизиты (IBAN) на счета получателей, открытые в других банках, условия следующие:
- С карты Ощадбанка — 0,5 % от суммы платежа (минимум 5 грн — максимум 500 грн);
- С карты другого банка — оплата картой другого банка не предусмотрена.
Расчеты за услуги связи в пользу ПАО "Укртелеком", TravelSim:
- С карты Ощадбанка — не тарифицируется;
- С карты другого банка — 1,5 % от суммы (минимум 2 грн).
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