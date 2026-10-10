Ощадбанк выделит владельцам некоторых карт 50 000 грн до 31 декабря: как получить

Прохожий на фоне отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

До конца 2026 года некоторые клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут получить денежные сертификаты на сумму до 50 000 грн. Речь идет о действующей акционной программе для граждан, которых обслуживают по специальным премиальным условиям с гарантированными дополнительными возможностями, эксклюзивным и высоким уровнем комфорта.

О том, кому предусмотрены денежные сертификаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто из клиентов Ощадбанка сможет получить вознаграждения

Государственный банк гарантирует предоставление особых подарков клиентам, имеющим премиальные карты высшего уровня от международной платежной системы Mastercard.

Их вручат по случаю празднования 10-летия функционирования премиального обслуживания Oschadbank Premium Banking для тех, кому важно обеспечение высоких финансовых стандартов и персонального сервиса с привилегиями и возможностями, которые повышают комфорт повседневной жизни и дарят новые впечатления.

"По случаю юбилея Oschadbank Premium мы подготовили подарки для владельцев карт Mastercard World Elite", — сообщают в банке.

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Акционная программа предусматривает розыгрыш сертификатов на путешествия номиналом 50 000 грн.

Банк позволит клиентам выбрать по своему усмотрению отдых в одном из пяти гостиничных комплексов или использовать сертификат для поездки в другой комплекс в Украине и за рубежом.

Также есть сертификаты Giftmall на 10 000 грн. Их ежемесячно будут выдавать 10 клиентам, а за всё время акции получат 30 человек.

Как принять участие в программе Ощадбанка

Согласно условиям акции, возможность стать обладателем сертификата появится при оплате картой Mastercard World Elite от Ощадбанка на сумму не менее 30 000 грн ежемесячно. То есть регистрация не требуется.

Соответствующая сумма потраченных средств даст шанс на выигрыш. Возможности можно расширить в случае:

Оформления новой карты Mastercard World Elite — дополнительный шанс.

Расходование кредитных средств на любую сумму — еще один дополнительный шанс.

Таким образом, если клиенты выполнят оба дополнительных условия, то смогут получить три шанса на ежемесячный розыгрыш. Обязательным условием является соблюдение минимального лимита расходов в течение каждого акционного месяца.

Розыгрыш денежных сертификатов по случаю 10-летия деятельности Oschad Premium продлится до конца 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, как следует поступить клиентам Ощадбанка в случае неполучения денег из банкомата. В финучреждении пояснили: в случае списания средств при такой операции и их невыдачи банкоматом необходимо обратиться в госбанк. Средства вернут в течение 7–14 дней.

Также Новини.LIVE писали о том, что в этом году в Ощадбанке клиенты могут открыть специальные счета для начисления государственных выплат семьям. В частности, предварительно обратившись в Пенсионный фонд, можно оформить ежемесячные выплаты в размере 8 000 грн. Известно, как выполнить такую процедуру через банк.