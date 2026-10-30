Чоловік з готівкою біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

В Україні запрацював механізм автоматичного зняття арешту з банківських рахунків після повного погашення боргу. Тепер за визначених законом умов українцям не потрібно окремо звертатися до виконавця, подавати квитанції та чекати на оформлення документів. Нові правила діють для виконавчих проваджень із сумою стягнення до 86 470 гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як зніматимуть арешт із рахунків після сплати боргу

Із 23 жовтня 2026 року в Україні діють нові положення законодавства, які передбачають автоматизацію окремих процедур виконавчого провадження. Зміни стосуються, зокрема, зняття арештів із банківських рахунків після повного погашення заборгованості.

Раніше після сплати боргу людині могло знадобитися додатково звернутися до державного або приватного виконавця, надати підтвердження оплати та дочекатися відповідного рішення. Тепер ці дії за визначених законом умов виконуватиме автоматизована система виконавчого провадження.

Процедура відбуватиметься так:

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людина повністю сплачує заборгованість за виконавчим провадженням;

автоматизована система формує повідомлення про погашення боргу;

інформацію про боржника виключають з Єдиного реєстру боржників, а повідомлення надсилають відповідним установам;

банк отримує повідомлення та знімає арешт із коштів не пізніше наступного дня після його надходження.

Після виконання всіх вимог людина зможе відновити доступ до коштів без додаткового оформлення документів через виконавця. Водночас автоматичне зняття арешту не означає, що гроші стануть доступними тієї ж миті: для банку передбачено строк до наступного дня після отримання повідомлення.

Які борги можна погасити для автоматичного розблокування рахунків

Новий механізм поширюється на виконавчі провадження, у яких сума стягнення не перевищує десяти мінімальних заробітних плат. У 2026 році цей поріг становить 86 470 гривень.

Процедура може застосовуватися до різних грошових зобов'язань, зокрема адміністративних штрафів, якщо конкретне виконавче провадження відповідає вимогам законодавства.

Однак важливо враховувати, що для автоматичного зняття арешту недостатньо сплатити лише основний борг. Необхідно повністю виконати фінансові зобов'язання в межах виконавчого провадження.

До загальної суми можуть входити:

основна заборгованість перед стягувачем;

виконавчий збір або винагорода приватного виконавця;

витрати виконавчого провадження;

штрафи, якщо вони підлягають стягненню.

Якщо хоча б частина обов'язкових платежів залишиться несплаченою, підстав для автоматичного формування повідомлення про повне погашення може не бути.

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