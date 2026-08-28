Арест банковского счета в 2026 году: какие средства нельзя взимать с должника

Мужчина возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

Исполнительная служба может арестовать счета украинцев из-за долгов. Но это не значит, что заберут все до копейки, оставив человека на произвол судьбы. Закон предусматривает средства, которые нельзя взимать, а во время военного положения должник также может пользоваться определенной суммой с одного счета. Впрочем, для этого нужно самому обратиться к исполнителю, выбрать счет и подтвердить, что определенные выплаты имеют специальную защиту.

Об этом сообщает адвокат Богдан Янкив, передает Новини.LIVE .

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Как исполнители находят счета должников

Сегодня исполнителю гораздо проще получать информацию об имуществе должника. К автоматизированной системе исполнительного производства подключены, в частности:

банки и другие денежные учреждения;

депозитарные учреждения;

нотариусы и государственные регистраторы;

сервисные центры МВД.

Они передают исполнителю информацию о счетах и другом имуществе должника.

Если у человека уже есть запись в Едином реестре должников, открытие или закрытие нового счета также не останется незамеченным. Финансовое учреждение уведомляет об этом исполнителя, после чего тот может принять решение об аресте средств. Поэтому просто открыть новую карту вместо заблокированной не получится.

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Арест может распространяться не только на деньги, которые уже были на счету. Закон предусматривает, что он также включает средства, поступающие на счета, открытые после вынесения постановления об аресте.

Какую сумму могут оставить для ежедневных расходов

Во время военного положения для физических лиц-должников действует особое правило. Если счета арестованы, человек может пользоваться одним определенным текущим счетом и проводить с него расходные операции в пределах суммы, которая в течение месяца не превышает двух минимальных заработных плат.

Но есть важный нюанс: такой счет не определяется автоматически. Должник должен обратиться к наложившему арест государственному или частному исполнителю с заявлением. В нем нужно указать:

номер текущего счета;

название банка, где этот счет открыт.

Заявление можно подать в бумажной или электронной форме.

Если карт несколько, неприкосновенной будет только одна

Нельзя оставить по одному защищенному счету в каждом банке. Если человек имеет несколько счетов или относительно него открыто несколько исполнительных производств, для расходных операций определяется только один текущий счет.

При этом количество исполнительных производств не увеличивает сумму, которой должник может пользоваться в течение месяца. То есть, несколько долгов не означают, что человек может получить по две минимальные зарплаты с каждого счета.

Какие выплаты не могут забрать

Отдельно закон защищает определенные виды выплат. Статья 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве" содержит перечень средств, к которым нельзя применять взыскания. Среди них, в частности:

помощь в связи с беременностью и родами;

единовременная помощь при рождении ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;

выходное пособие при увольнении;

компенсация расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или командировкой;

полевое довольствие и другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

отдельные виды материальной помощи.

Почему защищенные выплаты все равно могут оказаться под арестом

Проблема возникает тогда, когда на одном счете смешаны разные деньги. К примеру, туда поступает зарплата, социальная помощь и другие средства. В банковской выписке все эти операции отображаются как поступления. Поэтому для применения предусмотренной законом защиты важно подтвердить происхождение средств и их назначение.

Здесь могут понадобиться документы, доказывающие, откуда поступили деньги и почему они не должны подлежать взысканию.

Какие счета вообще нельзя арестовывать

К таким относятся, в частности, отдельные специальные счета, связанные с:

электронным администрированием НДС;

уплатой акцизного налога;

специальным режимом использования средств по программам компенсации за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество.

Если исполнитель посылает постановление об аресте средств, находящихся на счете, по которому законом установлен запрет на взыскание, финансовое учреждение должно вернуть постановление без исполнения в этой части.

Что следует сделать должнику

Если счет уже арестован, не стоит просто ждать, пока исполнитель спишет деньги. Прежде всего, нужно выяснить, кто именно ведет исполнительное производство и какой счет можно определить для ежемесячных расходных операций.

Если на карту поступают выплаты, защищенные законом, следует также подготовить документы, подтверждающие их происхождение.

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