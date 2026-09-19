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Главная Финансы Пенсионные начисления: какие предусмотрены доплаты тем, кому 65+

Пенсионные начисления: какие предусмотрены доплаты тем, кому 65+

Ua ru
19 сентября 2026 06:10
Пенсионные доплаты в Украине: какие суммы обещают гражданам в возрасте 65+
Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государство предоставляет украинским гражданам, достигшим 65-летнего возраста, гарантированные надбавки к пенсионным выплатам, если базовый размер не достигает определенного уровня. Ключевым условием для получения соответствующих доплат, помимо возрастного требования, является наличие достаточного страхового стажа, накопленного за весь период трудовой деятельности.

О том, на какие суммы могут претендовать граждане, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто из 65-летних украинцев имеет право на доплаты к пенсии

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в соответствии с частью 2 статьи 28 закона № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для 65-летних граждан предусмотрен минимальный размер пенсии по возрасту в размере 40% от минимального уровня заработной платы, определенного законом о Государственном бюджете-2026, но не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Правом на соответствующий перерасчет наделены пенсионеры, не работающие при следующих условиях:

  1. Достигли возрастного рубежа в 65 лет;
  2. Получают пенсию, назначенную в соответствии с законом № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, в случае потери кормильца);
  3. Страховой стаж у мужчин начинается с 35 лет, а у женщин — с 30 лет;
  4. Размер пенсии по возрасту вместе с доплатой до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной зарплаты, установленной законом "О государственном бюджете".

Пересмотр выплат для работающих пенсионеров с использованием утвержденного на официальном уровне показателя минимальной зарплаты возможен только после увольнения с работы/прекращения предпринимательской деятельности.

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Какие суммы гарантирует государство тем, кому 65+

Согласно сообщению ПФУ, поскольку с 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы вырос с 8 000 до 8 647 грн, то, соответственно, минимальная сумма пенсии по возрасту для указанной категории граждан составила 3 458 грн (8 647,00 грн х 40 %).

С марта фактический минимальный размер пенсионной выплаты для граждан, достигших 65-летнего возраста (при наличии стажа у мужчин 35 лет и у женщин 30 лет), с учетом доплаты, установленной постановлением правительства "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году", составляет 4 213 грн.

Пенсии указанной категории получателей пересчитали в автоматическом режиме, без личного обращения граждан.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому предусмотрена надбавка в размере 50% от минимальной пенсии в сентябре 2026 года. Таким правом наделены бывшие военнослужащие при условии содержания нетрудоспособных родственников. В то же время обычным гражданам при аналогичных обстоятельствах (за содержание несовершеннолетних) начисляют только 150 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что Пенсионный фонд может блокировать или сокращать пенсионные выплаты без предупреждения. В частности, выплаты могут приостановить из-за отсутствия идентификации. Для граждан, находящихся за рубежом, процедура доступна путем отправки соответствующего заявления и документов по почте на адрес ПФУ. Фонд примет решение о возобновлении начисления выплат в течение 10 дней.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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