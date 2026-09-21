Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионеры получат от УВКБ 10 800 грн: как подать заявку

Пенсионеры получат от УВКБ 10 800 грн: как подать заявку

Ua ru
21 сентября 2026 13:00
Выплаты пенсионерам и не только: где УВКБ принимает заявки на помощь 10 800 грн
Пожилые люди. Фото: Freepik

Осенью 2026 года представители Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в одной из областей работают в формате личного приема в офисах и мобильных выездов, чтобы оказать денежную помощь большему числу нуждающихся граждан. Выплаты предусмотрены для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

О том, где и на каких условиях предусмотрена соответствующая поддержка, сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Кто может получить финансовую помощь от УВКБ ООН

По информации организаторов, речь идет о реализации программы в Черкасской области. Согласно правилам программы Агентства ООН по делам беженцев, принять участие могут следующие категории граждан:

  1. ВПЛ (перемещенные за последние 45 дней), покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации;
  2. Переселенцы (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны;
  3. Люди, прибывшие из-за границы после вынужденного переезда из-за военных действий, причем возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Основными критериями отбора для второй и третьей категорий являются:

  • Размер дохода не превышает 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц.
  • Важны такие факты, как близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав семьи, наличие уязвимых групп (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и т. д.).

Также человек может обратиться за консультацией по вопросам регистрации, даже если получал помощь от других организаций, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

Читайте также:

Размер помощи составит 10 800 или 12 300 грн в зависимости от обстоятельств.

Где и как можно получить денежную помощь

Как отмечается, стационарный пункт сбора данных в г. Умань работает по адресу:

  • г. Умань, ул. Независимости, 29 (четверг 09:00 — 18:00, обеденный перерыв 13:00 — 14:00);

Пункт сбора данных в г. Черкассы работает только по предварительной записи по адресу:

  • г. Черкассы, ул. Благовесная, 227 (среда 09:00 — 18:00, обеденный перерыв 13:00 — 14:00).

Команда планирует посетить следующие населенные пункты области: Умань, Черкассы, Ладыжинка, Бабанка, Христиновка, Монастырище, Жашков, Маньковка, Тальное, Лысянка, Звенигородка, Багачево, Смила, Золотоноша, Драбов, Чернобай, Корсунь-Шевченковский, Городище, Шпола, Канев, Чигирин и Каменка.

Организаторы разработали единую форму Google для записи в очередь в удобный для заявителей населенный пункт области. Для записи в очередь необходимо заполнить электронную форму. Она закроется после набора достаточного количества заявителей.

После записи в очередь необходимо дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных.

"Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. Обратите внимание, что заявки будут рассматриваться до визита в выбранный вами населенный пункт. Во время звонка вам сообщат о дне и времени, когда необходимо прийти на индивидуальный прием, при условии соответствия критериям программы", — поясняют организаторы.

Окончательное решение о возможности регистрации примут специалисты фонда после личного собеседования и проверки на соответствие критериям программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в сентябре в Черниговской области действует программа Международного комитета Красного Креста. Жителям доступна регистрация в программе поддержки на отопительный сезон. Уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь в размере 19 400 грн. В частности, на выплаты могут претендовать граждане в возрасте от 60 лет.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в некоторых регионах Украины Эстонский совет по делам беженцев предоставляет гражданам денежную помощь. В ее рамках можно будет получить до 32 500 грн. Средства предусмотрены для ведения сельского хозяйства. Участвовать в программе могут люди из числа внутренних переселенцев.

выплаты финансовая помощь деньги пенсионеры денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации