Выплаты пенсионерам и не только: где УВКБ принимает заявки на помощь 10 800 грн

Пожилые люди. Фото: Freepik

Осенью 2026 года представители Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в одной из областей работают в формате личного приема в офисах и мобильных выездов, чтобы оказать денежную помощь большему числу нуждающихся граждан. Выплаты предусмотрены для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

О том, где и на каких условиях предусмотрена соответствующая поддержка, сообщают Новини.LIVE.

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Кто может получить финансовую помощь от УВКБ ООН

По информации организаторов, речь идет о реализации программы в Черкасской области. Согласно правилам программы Агентства ООН по делам беженцев, принять участие могут следующие категории граждан:

ВПЛ (перемещенные за последние 45 дней), покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации; Переселенцы (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны; Люди, прибывшие из-за границы после вынужденного переезда из-за военных действий, причем возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Основными критериями отбора для второй и третьей категорий являются:

Размер дохода не превышает 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц.

Важны такие факты, как близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав семьи, наличие уязвимых групп (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и т. д.).

Также человек может обратиться за консультацией по вопросам регистрации, даже если получал помощь от других организаций, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

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Размер помощи составит 10 800 или 12 300 грн в зависимости от обстоятельств.

Где и как можно получить денежную помощь

Как отмечается, стационарный пункт сбора данных в г. Умань работает по адресу:

г. Умань, ул. Независимости, 29 (четверг 09:00 — 18:00, обеденный перерыв 13:00 — 14:00);

Пункт сбора данных в г. Черкассы работает только по предварительной записи по адресу:

г. Черкассы, ул. Благовесная, 227 (среда 09:00 — 18:00, обеденный перерыв 13:00 — 14:00).

Команда планирует посетить следующие населенные пункты области: Умань, Черкассы, Ладыжинка, Бабанка, Христиновка, Монастырище, Жашков, Маньковка, Тальное, Лысянка, Звенигородка, Багачево, Смила, Золотоноша, Драбов, Чернобай, Корсунь-Шевченковский, Городище, Шпола, Канев, Чигирин и Каменка.

Организаторы разработали единую форму Google для записи в очередь в удобный для заявителей населенный пункт области. Для записи в очередь необходимо заполнить электронную форму. Она закроется после набора достаточного количества заявителей.

После записи в очередь необходимо дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных.

"Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. Обратите внимание, что заявки будут рассматриваться до визита в выбранный вами населенный пункт. Во время звонка вам сообщат о дне и времени, когда необходимо прийти на индивидуальный прием, при условии соответствия критериям программы", — поясняют организаторы.

Окончательное решение о возможности регистрации примут специалисты фонда после личного собеседования и проверки на соответствие критериям программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в сентябре в Черниговской области действует программа Международного комитета Красного Креста. Жителям доступна регистрация в программе поддержки на отопительный сезон. Уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь в размере 19 400 грн. В частности, на выплаты могут претендовать граждане в возрасте от 60 лет.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в некоторых регионах Украины Эстонский совет по делам беженцев предоставляет гражданам денежную помощь. В ее рамках можно будет получить до 32 500 грн. Средства предусмотрены для ведения сельского хозяйства. Участвовать в программе могут люди из числа внутренних переселенцев.