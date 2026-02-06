Тарифы на голубое топливо — как рассчитывают стоимость услуги распределения газа в 2026 году

Коммунальные платежки и калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Украинским потребителям необходимо ежемесячно рассчитываться за распределение природного газа. Известно, как осуществляется расчет за соответствующую услугу и сколько необходимо платить в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию АО "Киевгаз".

Стоимость услуги распределения газа в 2026 году

Как отмечают в компании, последние шесть лет каждому потребителю поступают два счета на оплату:

один — за поставку природного газа;

второй — за распределение (доставку) газа.

Соответствующий вопрос регулирует постановление №2080 Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

Рассчитывают стоимость услуги распределения газа для потребителей по схеме: объем использованного голубого топлива за предыдущий газовый год делят на 12 месяцев и умножают на ставку тарифа с НДС (20%) — 0,38 грн.

В качестве примера расчета: если за предыдущий газовый год потребитель с газовой плитой использовал 150 кубов газа, а тариф на распределение составлял с НДС (20%) 0,38 грн, то ежемесячная плата за доставку газа будет следующая: 150 куб.м/12 мес. х 0,38 грн. = 4,8 грн.

Тарифы. Источник: Киевгаз

Клиентам, которые не используют газ, однако присоединены к сети, Нацкомиссия предусмотрела минимальный платеж за распределение газа, зависящий от газовых приборов в жилье, указанных в проектной документации на газификацию.

Кто может вообще не платить за доставку газа

"Вторая платежка" считается обязательной при условии технического подключения, однако есть случаи, когда Оператор ГРМ может не начислить сумму за услугу.

В 2026 году оплату за доставку газа не начисляют при таких ситуациях:

В случае разрушения/повреждения жилья из-за обстрелов, прекращения газоснабжения из-за опасного состояния сетей (оплата не начисляется на основе предоставления выписки из Единого реестра досудебных расследований); В случае возникновения аварийной ситуации из-за боевых действий (начисление платы не будут осуществлять со дня прекращения газоснабжения); В случае отсоединения дома от системы механическим путем (начисление сумм должны прекратить с 1 числа следующего месяца).

Вопрос о начислениях, оплате, газификации и других услугах можно выяснить, обратившись в контакт-центр компании "Газораспределительные сети Украины".

