Новые ставки судебного сбора в 2026 — от 1331 грн до 33 280 гривен

Судебный сбор увеличился для всех — новые ставки в 2026 году
С 1 января 2026 года в Украине меняются ставки судебного сбора. Это связано с увеличением прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 3328 грн, от которого напрямую зависят ставки.
О новых суммах сообщил Седьмой апелляционный административный суд.
Что влияет на размер сбора
Фактически, все ставки пересчитаны автоматически из-за нового прожиточного минимума. Отдельно суд напоминает о важной детали — если подавать процессуальные документы в электронной форме, то применяется понижающий коэффициент 0,8, то есть платить можно меньше.
Речь идет как об исках, так и о заявлениях, жалобах и получении судебных документов.
Сколько платить по новым ставкам
За подачу административного иска имущественного характера теперь нужно платить:
- 1% цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Минимум составляет 1331,20 гривен, максимум — 16 640,00 грн.
Если иск подает субъект властных полномочий, юридическое лицо:
- 1,5% цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Минимум составляет 3328,00 грн, максимум — 33 280,00 грн.
За подачу апелляционной жалобы на решение суда:
- 150% ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы, но не более 15 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Минимум — от 1996,80 до 4992,00 грн. Максимум — 49 920,00 грн.
За подачу кассационной жалобы на решение суда:
- 200% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, но не более 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Минимум — от 2662,00 до 6656,00 грн. Максимум — 66 560,00 грн.
За подачу административного иска неимущественного характера:
В неимущественных исках для органов власти, юрлиц и ФОПов судебный сбор составляет 3328 гривен, или 2662,40 гривны при подаче онлайн.
Для физических лиц — 1331,20 гривны, а в электронном виде — 1064,96 гривны.
За подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда:
- 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3328,00 грн.
За выдачу судами документов и повторную выдачу копии судебного решения:
- 0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 9,99 грн.
За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания:
- 0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 99,84 грн.
За подачу заявления об обеспечении доказательств или иска:
- 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 998,40 грн.
За изготовление копий документов, приобщенных к делу:
- 0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 9,99 грн.
В случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания:
- 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 665,60 грн.
