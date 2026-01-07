Новые ставки судебного сбора в 2026 — от 1331 грн до 33 280 гривен

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в Украине меняются ставки судебного сбора. Это связано с увеличением прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 3328 грн, от которого напрямую зависят ставки.

О новых суммах сообщил Седьмой апелляционный административный суд.

Что влияет на размер сбора

Фактически, все ставки пересчитаны автоматически из-за нового прожиточного минимума. Отдельно суд напоминает о важной детали — если подавать процессуальные документы в электронной форме, то применяется понижающий коэффициент 0,8, то есть платить можно меньше.

Речь идет как об исках, так и о заявлениях, жалобах и получении судебных документов.

Сколько платить по новым ставкам

За подачу административного иска имущественного характера теперь нужно платить:

1% цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минимум составляет 1331,20 гривен, максимум — 16 640,00 грн.

Если иск подает субъект властных полномочий, юридическое лицо:

1,5% цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минимум составляет 3328,00 грн, максимум — 33 280,00 грн.

За подачу апелляционной жалобы на решение суда:

150% ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы, но не более 15 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минимум — от 1996,80 до 4992,00 грн. Максимум — 49 920,00 грн.

За подачу кассационной жалобы на решение суда:

200% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, но не более 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минимум — от 2662,00 до 6656,00 грн. Максимум — 66 560,00 грн.

За подачу административного иска неимущественного характера:

В неимущественных исках для органов власти, юрлиц и ФОПов судебный сбор составляет 3328 гривен, или 2662,40 гривны при подаче онлайн.

Для физических лиц — 1331,20 гривны, а в электронном виде — 1064,96 гривны.

За подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда:

1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3328,00 грн.

За выдачу судами документов и повторную выдачу копии судебного решения:

0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 9,99 грн.

За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания:

0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 99,84 грн.

За подачу заявления об обеспечении доказательств или иска:

0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 998,40 грн.

За изготовление копий документов, приобщенных к делу:

0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 9,99 грн.

В случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания:

0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 665,60 грн.

Напомним, ранее мы писали, кто должен подавать декларацию о доходах в 2026 обязательно, а кто нет, хотя сделать это выгодно.

Также мы писали о главных налоговых нововведениях в 2026, которые коснутся многих ФЛП.