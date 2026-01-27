Лицевые счета в Нафтогазе — кто из клиентов должен обновить информацию в 2026 году

Лицевые счета в Нафтогазе 2026 — что призывают сделать
Клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призвали сверить информацию и при необходимости — актуализировать данные в 2026 году. Потребителям объяснили, когда необходима процедура обновления сведений и как это сделать онлайн.
Об этом информирует пресс-служба компании в Facebook.
Потребность в актуализации данных клиентов Нафтогаза
Как отметили в компании, предоставление актуальных данных является ключевым условием для получения качественного обслуживания и эффективного сотрудничества с Нафтогазом. Выполнение требования по такой процедуре даст бесперебойный доступ к услугам компании и обеспечит своевременное получение важных сведений о лицевых счетах.
Обновить данные необходимо в случае изменения своего адреса, фамилии, если изменен собственник жилья или выявлены неточности данных в системе газоснабжающей компании.
"Вы приобрели новый дом, обновили номер телефона или паспортные данные? Актуализируйте информацию, чтобы пользоваться газовыми услугами без осложнений", — призвали в ГК "Нафтогаз Украины".
Как правильно актуализировать информацию
Гражданам для актуализации информации необходимо выполнить несколько шагов:
- В разделе "Актуализация данных" нужно ввести номер лицевого счета и три буквы фамилии владельца.
- Добавить номер телефона и пройти быструю верификацию.
- Заполнить заявление через Дія, IDGOVUA, шаблон бумажного заявления.
- Сформировать и подписать (Дія.Підпис, КЭП или вручную).
- Сделать скан-копии/качественные фото необходимых документов и отправить их вместе с заявлением.
В частности, в случае смены владельца лицевого счета необходимо подготовить специальный пакет документов:
- документ о праве собственности по адресу газоснабжения;
- паспорт владельца (первая-вторая страницы), если ID карта, то копия с обеих сторон;
- индивидуальный налоговый номер;
- заявление-присоединение;
- дополнительно подать заполненное согласие совладельцев, если квартира находится в собственности нескольких совладельцев.
Шаблон заявления-присоединения и согласия совладельца клиенты могут найти на сайте компании.
