Лицевые счета в Нафтогазе — кто из клиентов должен обновить информацию в 2026 году

Клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призвали сверить информацию и при необходимости — актуализировать данные в 2026 году. Потребителям объяснили, когда необходима процедура обновления сведений и как это сделать онлайн.

Об этом информирует пресс-служба компании в Facebook.

Потребность в актуализации данных клиентов Нафтогаза

Как отметили в компании, предоставление актуальных данных является ключевым условием для получения качественного обслуживания и эффективного сотрудничества с Нафтогазом. Выполнение требования по такой процедуре даст бесперебойный доступ к услугам компании и обеспечит своевременное получение важных сведений о лицевых счетах.

Обновить данные необходимо в случае изменения своего адреса, фамилии, если изменен собственник жилья или выявлены неточности данных в системе газоснабжающей компании.

"Вы приобрели новый дом, обновили номер телефона или паспортные данные? Актуализируйте информацию, чтобы пользоваться газовыми услугами без осложнений", — призвали в ГК "Нафтогаз Украины".

Как правильно актуализировать информацию

Гражданам для актуализации информации необходимо выполнить несколько шагов:

В разделе "Актуализация данных" нужно ввести номер лицевого счета и три буквы фамилии владельца. Добавить номер телефона и пройти быструю верификацию. Заполнить заявление через Дія, IDGOVUA, шаблон бумажного заявления. Сформировать и подписать (Дія.Підпис, КЭП или вручную). Сделать скан-копии/качественные фото необходимых документов и отправить их вместе с заявлением.

В частности, в случае смены владельца лицевого счета необходимо подготовить специальный пакет документов:

документ о праве собственности по адресу газоснабжения;

паспорт владельца (первая-вторая страницы), если ID карта, то копия с обеих сторон;

индивидуальный налоговый номер;

заявление-присоединение;

дополнительно подать заполненное согласие совладельцев, если квартира находится в собственности нескольких совладельцев.

Шаблон заявления-присоединения и согласия совладельца клиенты могут найти на сайте компании.

