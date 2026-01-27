Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Лицевые счета в Нафтогазе 2026 — что призывают сделать

Лицевые счета в Нафтогазе 2026 — что призывают сделать

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 08:50
Лицевые счета в Нафтогазе — кто из клиентов должен обновить информацию в 2026 году
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призвали сверить информацию и при необходимости — актуализировать данные в 2026 году. Потребителям объяснили, когда необходима процедура обновления сведений и как это сделать онлайн.

Об этом информирует пресс-служба компании в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Потребность в актуализации данных клиентов Нафтогаза

Как отметили в компании, предоставление актуальных данных является ключевым условием для получения качественного обслуживания и эффективного сотрудничества с Нафтогазом. Выполнение требования по такой процедуре даст бесперебойный доступ к услугам компании и обеспечит своевременное получение важных сведений о лицевых счетах.

Обновить данные необходимо в случае изменения своего адреса, фамилии, если изменен собственник жилья или выявлены неточности данных в системе газоснабжающей компании.

"Вы приобрели новый дом, обновили номер телефона или паспортные данные? Актуализируйте информацию, чтобы пользоваться газовыми услугами без осложнений", — призвали в ГК "Нафтогаз Украины".

Как правильно актуализировать информацию

Гражданам для актуализации информации необходимо выполнить несколько шагов:

  1. В разделе "Актуализация данных" нужно ввести номер лицевого счета и три буквы фамилии владельца.
  2. Добавить номер телефона и пройти быструю верификацию.
  3. Заполнить заявление через Дія, IDGOVUA, шаблон бумажного заявления.
  4. Сформировать и подписать (Дія.Підпис, КЭП или вручную).
  5. Сделать скан-копии/качественные фото необходимых документов и отправить их вместе с заявлением.

В частности, в случае смены владельца лицевого счета необходимо подготовить специальный пакет документов:

  • документ о праве собственности по адресу газоснабжения;
  • паспорт владельца (первая-вторая страницы), если ID карта, то копия с обеих сторон;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • заявление-присоединение;
  • дополнительно подать заполненное согласие совладельцев, если квартира находится в собственности нескольких совладельцев.

Шаблон заявления-присоединения и согласия совладельца клиенты могут найти на сайте компании.

Ранее мы писали, Кабмин призвал Нацкомиссию по тарифам не повышать цены на услуги по водоснабжению и водоотводу в Украине. Ожидается, что они останутся на прежнем уровне.

Еще рассказывали, во сколько обойдется 1 киловатт электричества для потребителей в феврале 2026 года. В частности, некоторые смогут платить меньше.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации