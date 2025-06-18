ПриватБанк объяснил, как отказаться от рассылки рекламной продукции

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" обращаются с просьбой ограничить отправку рекламной продукции. В банке заверили, что примут советы во внимание и дали объяснение, как самому выключить поступление рекламных материалов.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице банка в соцсети Facebook.

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Одна из клиенток ПриватБанка обратилась с просьбой к финучреждению пересмотреть внутреннюю рекламную политику, поскольку ежедневно получает стабильно по два-три рекламных оповещения.

Гражданка обратила внимание, что некоторая реклама во время войны вообще некорректна, в частности, когда речь идет о призыве к участию в различных фестивалях.

"Уважаемый Приват, пересмотрите, пожалуйста, вашу насильственную рекламную политику! Количество и качество спамных пуш-уведомлений уже переходит все границы. Сегодня я получила предложение принять участие в Atlas Festival. Вы серьезно? Города в дыму и пламени, каждую ночь сон в укрытии... Да и в целом — по 2-3 рекламных оповещения ежедневно...", — говорится в сообщении.

Клиентка отметила, что граждане платят банку за пользование услугами в полном объеме, тогда как рекламу стоит интегрировать иначе.

Как выключить рекламные оповещения в ПриватБанке

Представители банка отреагировали на обращение, отметив, что примут во внимание соответствующие замечания относительно рекламной политики и ежедневной рассылки сообщений.



"Спасибо за ваш отзыв, мы обязательно передадим коллегам и все проверим и проработаем", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

В информации банка содержатся советы, как отказаться от получения рекламных материалов через дистанционные каналы коммуникаций.

В частности, клиенты могут сообщить о решении об отказе от получения рекламной продукции следующим образом:

по номеру телефона 3700;

через чат "Помощь Онлайн".

Также на портале ПриватБанка отмечается, что финучреждению запрещается требовать от клиентов приобретения любых товаров или услуг от банка, родственного или связанного с ним лица как обязательное условие предоставления сервисов, кроме предоставления пакета банковских услуг.

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