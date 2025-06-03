ПриватБанк списує додаткову комісію у 240 грн — як не платити

Банківська картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" може стягувати додаткову плату, якщо хоча б один із рахунків стане неактивним. Йдеться про списання "Комісії за обслуговування неактивних рахунків", якої можна уникнути.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Детальніше про додаткову комісію в ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, громадянка зіткнулася зі списанням додаткової комісії. Виявилося, що кошти без попередження списали за те, що тривалий час не користувалася картою, хоча на ній залишалися кошти.

"...сьогодні увійшовши до свого акаунту побачила два списання "Комісія за обслуговування неактивних рахунків". Без жодного попередження банк вирішив списати кошти, бо я не користуюся картою...", — йдеться у повідомленні.

Жінка звернулася до служби підтримки, де їй повідомили, що повідомлення з попередженням надійшло у застосунок "Приват 24". Воно є тимчасовим, тому самовільно зникає через певний час, через що клієнтка могла його не побачити.

"Я, звичайно, перевірила повідомлення і нічого не було, хоча "вигідні" пропозиції чомусь не видаляються… Протягом останніх місяців я отримувала смс повідомлення на номер телефону, де мені пропонували зайти до застосунку "Ми багато покращили для вас" (зараз це звучить як знущання), але Приват вирішив, що повідомити про списання не є обовʼязковим. Звичайно, кошти на картці ще були, списувати є з чого. Тому, хто не користується Приватом, закривайте рахунок або не залишайте кошти, бо вони будуть списані без будь-яких попереджень і пояснень", — повідомила клієнтка.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Як уникнути списання за неактивні рахунки

На порталі банку зазначається, що якщо хоча б один із рахунків стане неактивним, з наступного місяця списується по 20 грн/міс. з кожного рахунку, тобто за рік — 240 грн. Проте не більше від суми залишку, якщо ж вона на неактивному рахунку після списання комісії дорівнюватиме нулю, то банк автоматично закриє картки та рахунок.

Клієнти можуть не платити додаткову комісію за певних умов, якщо знову активувати рахунки. Для цього рекомендують до кінця місяця здійснити за одним із рахунків будь-яку з цих операцій на довільну суму:

переказати кошти з картки на картку або з рахунку на рахунок;

розрахуватися за товар у магазині;

поповнити мобільний.

Нагадаємо, що клієнти ПриватБанку іноді стикаються з проблемами під час розрахунку карткою. Зокрема, можливі затримки у списанні коштів під час оплати за проїзд у метро.

Також ми розповідали, що з 1 червня у ПриватБанку запрацюють нові обмеження на перекази. Ліміти не торкнуться деяких платежів.