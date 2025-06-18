ПриватБанк пояснив, як відмовитись від розсилки рекламної продукції

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" звертаються із проханням обмежити надсилання рекламної продукції. У банку запевнили, що візьмуть поради до уваги та дали пояснення, як самому вимкнути надходження рекламних матеріалів.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Одна з клієнток ПриватБанку звернулась із проханням до фінустанови переглянути внутрішню рекламну політику, оскільки щодня отримує стабільно по два-три рекламних сповіщення.

Громадянка звернула увагу, що деяка реклама під час війни є взагалі некоректною, зокрема, коли йдеться про заклик до участі у різноманітних фестивалях.

"Шановний Приват, перегляньте, будь ласка, вашу насильницьку рекламну політику! Кількість і якість спамних пуш-сповіщень вже переходить усі межі. Сьогодні я отримала пропозицію взяти участь в Atlas Festival. Ви серйозно? Міста в димі і полум'ї, щоночі сон в укритті... Та й в цілому — по 2-3 рекламних сповіщення щодня...", — йдеться у повідомленні.

Клієнтка зауважила, що громадяни платять банку за користування послугами у повному обсязі, тоді як рекламу варто інтегрувати інакше.

Як вимкнути рекламні сповіщення у ПриватБанку

Представники банку відреагували на звернення, зазначивши, що візьмуть до уваги відповідні зауваження щодо рекламної політики та щоденної розсилки повідомлень.



"Дякуємо за ваш відгук, ми обов'язково передамо колегам і все перевіримо та пропрацюємо", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

В інформації банку містяться поради, як відмовитися від отримання рекламних матеріалів через дистанційні канали комунікацій.

Зокрема, клієнти можуть повідомити про рішення щодо відмови від отримання рекламної продукції таким чином:

за номером телефону 3700;

через чат "Допомога Онлайн".

Також на порталі ПриватБанку наголошується, що фінустанові забороняється вимагати від клієнтів придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої або пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання сервісів, окрім надання пакета банківських послуг.

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